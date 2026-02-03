Svårstoppade Hisingen fortsätter vinna – 6–1 mot Järnbrotts HK

Hisingen-seger med 6–1 mot Järnbrotts HK

Hisingens tionde seger på de senaste tio matcherna

Theo Almqvist gjorde två mål för Hisingen

Det blev 6–1 (1–0, 2–0, 3–1) på bortaplan mot Järnbrotts HK på tisdagen och därmed också den tionde raka segern i U20 Div 1 A syd vår herr för Hisingen. Det innebär också att Järnbrotts HK åkte på fjärde raka förlusten.

Det var Hisingens sjätte raka seger mot Järnbrotts HK.

Hjalmar Kinnander bakom Hisingens seger

Hisingen tog ledningen efter 15 minuter genom Linus Lövgren efter pass från Hjalmar Kinnander och Noah Fredriksson.

Efter 3.09 i andra perioden nätade Hjalmar Kinnander framspelad av Linus Lövgren och Alve Hagberg och gjorde 0–2. Joakim Tornberg gjorde dessutom 0–3 efter 18.02 på pass av Filip Gustavsson och Ludvig Hagström.

5.49 in i tredje perioden satte Alvin Thulin pucken och ökade ledningen. 11.38 in i perioden nätade Järnbrotts HK:s Jacob Brännström på pass av Milton Elgevi Peterson och reducerade. Fler mål än så blev det inte för Järnbrotts HK. Efter 14.45 slog Theo Almqvist till framspelad av Igor Dashevskyi och John Björsander och ökade ledningen för Hisingen. Efter 16.41 gjorde Theo Almqvist mål återigen framspelad av Noah Fredriksson och John Björsander och ökade ledningen för Hisingen.

Med fyra omgångar kvar är Järnbrotts HK sist i serien medan Hisingen leder serien.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har Hisingens IK vunnit.

Järnbrotts HK tar sig an Grästorp i nästa match borta lördag 7 februari 14.00. Hisingen möter samma dag 14.30 Rönnäng hemma.

Järnbrotts HK–Hisingen 1–6 (0–1, 0–2, 1–3)

U20 Div 1 A syd vår herr, Slottsskogens ishall

Första perioden: 0–1 (15.09) Linus Lövgren (Hjalmar Kinnander, Noah Fredriksson).

Andra perioden: 0–2 (23.09) Hjalmar Kinnander (Linus Lövgren, Alve Hagberg), 0–3 (38.02) Joakim Tornberg (Filip Gustavsson, Ludvig Hagström).

Tredje perioden: 0–4 (45.49) Alvin Thulin, 1–4 (51.38) Jacob Brännström (Milton Elgevi Peterson), 1–5 (54.45) Theo Almqvist (Igor Dashevskyi, John Björsander), 1–6 (56.41) Theo Almqvist (Noah Fredriksson, John Björsander).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Järnbrotts HK: 1-0-4

Hisingen: 5-0-0

Nästa match:

Järnbrotts HK: Grästorps IK, borta, 7 februari 14.00

Hisingen: Rönnängs IK, hemma, 7 februari 14.30