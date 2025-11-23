Svårstoppade Hanhals J18 fortsätter vinna – 9–4 mot svaga Hisingen

Hanhals J18-seger med 9–4 mot Hisingen

Hanhals J18:s sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Ralf Wikner matchvinnare för Hanhals J18

Hanhals J18 vann med 9–4 (2–2, 5–2, 2–0) hemma mot Hisingen på söndagen och tog därmed lagets sjätte raka seger i U18 division 1 syd A. Det innebär också att Hisingen åkte på fjärde förlusten i rad.

Hanhals J18–Hisingen – mål för mål

Hisingen tog ledningen i början av första perioden när laget gick upp till 0–2 inom loppet av knappt fyra minuter.

Hanhals J18 reducerade och kvitterade till 2–2 genom Emil Löfgren och Elliot Fjellman.

I andra perioden var det Hanhals J18 som spelade bäst. Laget vann perioden klart och ställningen efter två perioder var 7–4.

8.33 in i tredje perioden fick Ralf Wikner utdelning på nytt framspelad av Ludwig Bonander och ökade ledningen.

Efter 13.33 slog Elliot Fjellman till återigen på pass av William Apéll och Karl Rehnström och ökade ledningen för Hanhals J18. 9–4-målet blev matchens sista.

Hanhals J18:s Ludwig Bonander hade fyra assists, William Apéll stod för ett mål och två assists, Max Johansson gjorde två mål och spelade dessutom fram till ett mål och Ralf Wikner gjorde två mål och ett målgivande pass. Mateusz Myszka gjorde två mål och en assist för Hisingen.

Med tre omgångar kvar är Hanhals J18 på andra plats i tabellen medan Hisingen är på sjunde plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann Hanhals IF med 8–3.

Hanhals J18 tar sig an Halmstad J18 i nästa match hemma torsdag 27 november 18.30. Hisingen möter Kållered borta fredag 28 november 19.30.

Hanhals J18–Hisingen 9–4 (2–2, 5–2, 2–0)

U18 division 1 syd A, Kungsbacka Ishall

Första perioden: 0–1 (4.31) Mateusz Myszka (John Björsander, Philip Seth), 0–2 (8.30) Sebastian Persson (Noah Fredriksson, Mateusz Myszka), 1–2 (11.33) Emil Löfgren (Robin Caris, Leo Lessig), 2–2 (13.23) Elliot Fjellman (Oliver Hallin, William Apéll).

Andra perioden: 3–2 (22.53) William Apéll (Ludwig Bonander, Max Johansson), 4–2 (25.07) Oliver Hallin (Karl Rehnström), 4–3 (25.52) Mateusz Myszka (Noah Fredriksson, Olof Lagerlöf), 5–3 (31.01) Ralf Wikner (Ludwig Bonander, Linus Krook), 6–3 (31.38) Max Johansson (Ludwig Bonander, Ralf Wikner), 6–4 (31.47) Ludvig Krook, 7–4 (34.08) Max Johansson (Linus Krook).

Tredje perioden: 8–4 (48.33) Ralf Wikner (Ludwig Bonander), 9–4 (53.33) Elliot Fjellman (William Apéll, Karl Rehnström).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Hanhals J18: 5-0-0

Hisingen: 1-0-4

Nästa match:

Hanhals J18: Halmstad Hammers HC, hemma, 27 november

Hisingen: Kållered SK, borta, 28 november