Svårstoppade Hammarö J20 fortsätter vinna – 8–1 mot Nor IK U23/Solstad HC

Hammarö J20-seger med 8–1 mot Nor IK U23/Solstad HC

Hammarö J20:s sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Alvin Eriksson tremålsskytt för Hammarö J20

Hammarö J20 vann med 8–1 (2–1, 3–0, 3–0) borta mot Nor IK U23/Solstad HC på torsdagen och tog därmed lagets sjätte raka seger i U20 Div 1 västra B herr. Det innebär också att Nor IK U23/Solstad HC åkte på 15:e förlusten i rad.

Hjalmar Backman blev matchvinnare

Hammarö J20 startade matchen bäst. Laget gick upp till en 0–2-ledning genom mål av Viktor Ekman och Hjalmar Backman innan Nor IK U23/Solstad HC svarade och gjorde 2–1 genom Elvira Svensson.

Hammarö J20 startade andra perioden bäst och gick från 1–2 till 1–5 genom mål av Hjalmar Backman, Alvin Eriksson och Vilmer Timmerklev.

Hammarö J20 fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 8–1. Målen i sista perioden gjordes av Alvin Eriksson, som gjorde två mål, och Vilmer Timmerklev.

Hammarö J20:s Alvin Eriksson stod för fyra poäng, varav tre mål, Felix Carlbäck Magnil hade tre assists och Hjalmar Backman gjorde två mål och spelade fram till ett mål.

Det här betyder att Nor IK U23/Solstad HC är kvar på elfte och sista plats och Hammarö J20 stannar på fjärde plats, i serien.

I sista matchen möter Nor IK U23/Solstad HC Hammarö J20 borta på söndag 8 mars 19.00. Hammarö J20 möter Nora HC/Hällefors IK U23 lördag 7 mars 15.30 hemma.

Nor IK U23/Solstad HC–Hammarö J20 1–8 (1–2, 0–3, 0–3)

U20 Div 1 västra B herr, Norvalla Ishall

Första perioden: 0–1 (6.41) Viktor Ekman, 0–2 (15.08) Hjalmar Backman (Felix Carlbäck Magnil), 1–2 (17.50) Elvira Svensson (David Nordmark).

Andra perioden: 1–3 (23.31) Hjalmar Backman (Eric Skogsberg, Felix Carlbäck Magnil), 1–4 (30.59) Alvin Eriksson (Melwin Haglund), 1–5 (31.59) Vilmer Timmerklev (Hjalmar Backman).

Tredje perioden: 1–6 (47.17) Alvin Eriksson (Felix Carlbäck Magnil), 1–7 (51.47) Alvin Eriksson (Vincent Granlycke), 1–8 (54.53) Vilmer Timmerklev (Melwin Haglund, Alvin Eriksson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Nor IK U23/Solstad HC: 0-0-5

Hammarö J20: 5-0-0

Nästa match:

Nor IK U23/Solstad HC: Hammarö HC, borta, 8 mars 19.00

Hammarö J20: Nora HC/Hällefors IK U23, hemma, 7 mars 15.30