Svårstoppade Gävle fortsätter vinna – 14–2 mot Sandviken

Seger för Gävle med 14–2 mot Sandviken

Gävles sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Erik Eriksson matchvinnare för Gävle

Det blev 14–2 (2–0, 5–1, 7–1) hemma mot Sandviken på torsdagen och därmed också den femte raka segern i U18 Div 1 västra A herr för Gävle. Det innebär också att Sandviken åkte på fjärde raka förlusten.

Gävle–Sandviken – mål för mål

Gävle startade matchen piggt och tog ledningen direkt i början av matchen. Efter bara 2.27 slog Erik Eklund till på passning från Danny Dunn.

2–0 kom efter 11.19 när Theodor Westman fick träff efter förarbete från Charlie Ahlberg och Erik Eriksson.

Gävle tog kommandot i andra perioden. Laget gjorde 3–0 efter 1.11 genom Erik Eriksson och gick upp till 5–0 innan Sandviken svarade.

Innan perioden var över hade Gävle ryckt åt sig ledningen med 7–1.

Gävle vann också tredje perioden 7–1 och matchen med hela 14–2.

Rasmus Qvarnström och Vilmer Karlsson gjorde ett mål och tre assist var för Gävle.

Med tre omgångar kvar är Gävle på andra plats i tabellen medan Sandviken är på åttonde plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann Gävle GIK med 11–0.

I nästa match, söndag 7 december möter Gävle Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne hemma i Nynäshallen 13.30 medan Sandviken spelar hemma mot Strömsbro 2 12.00.

Gävle–Sandviken 14–2 (2–0, 5–1, 7–1)

U18 Div 1 västra A herr, Nynäshallen

Första perioden: 1–0 (2.27) Erik Eklund (Danny Dunn), 2–0 (11.19) Theodor Westman (Charlie Ahlberg, Erik Eriksson).

Andra perioden: 3–0 (21.11) Erik Eriksson (Edvin Vahlman, Theodor Westman), 4–0 (23.59) Albin Saletti (Vilmer Karlsson), 5–0 (26.22) Danny Dunn (Elwin Söderberg, Erik Eklund), 5–1 (29.36) Alfons Bergman (Elvin Svennberg, Lukas Wikström), 6–1 (30.32) Vilmer Karlsson (Danny Dunn, Melker Andersson), 7–1 (31.34) Erik Eriksson (Theodor Westman, Gabriel Svensson).

Tredje perioden: 8–1 (42.06) Rasmus Qvarnström (Nemo Mattsson, Oliver Mineur), 8–2 (42.55) Alfons Bergman (Hugo Stridh), 9–2 (43.33) Hugo Lindqvist (Vilmer Karlsson), 10–2 (44.35) Gabriel Svensson (Erik Eriksson, Rasmus Qvarnström), 11–2 (45.07) Oliver Mineur (Rasmus Qvarnström), 12–2 (45.29) Danny Dunn (Elwin Söderberg), 13–2 (50.32) Albin Saletti (Hugo Lindqvist, Vilmer Karlsson), 14–2 (56.48) Theodor Lång (Rasmus Qvarnström, Nemo Mattsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Gävle: 5-0-0

Sandviken: 1-0-4

Nästa match:

Gävle: Lindefallets SK/Hudiksvalls HC/Söderhamns IK/Söderhamn Ljusne HC, hemma, 7 december

Sandviken: Strömsbro IF 2, hemma, 7 december