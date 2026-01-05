Svårstoppade Enköping fortsätter vinna – 3–1 mot Segeltorp

Enköping vann med 3–1 mot Segeltorp

Enköpings sjätte seger på de senaste sex matcherna

Alexander Malm matchvinnare för Enköping

Det blev 3–1 (1–1, 1–0, 1–0) borta mot Segeltorp på måndagen och därmed också den sjätte raka segern i U20 allettan östra för Enköping. Det innebär också att Segeltorp åkte på fjärde raka förlusten.

Segeltorp–Enköping – mål för mål

Linus Wall gav Enköping ledningen efter fem minuters spel på passning från Alexander Malm.

Segeltorp kvitterade till 1–1 efter 9.53 genom Viktor Breime på pass av Eddie Örnhov.

Efter 4.02 i andra perioden nätade Alexander Malm på pass av Elliot Riikola och Linus Wall och gav Enköping ledningen.

17.58 in i tredje perioden fick Felix Gustafsson utdelning framspelad av Hugo Hedenfalk och ökade ledningen. 1–3-målet blev matchens sista.

Den 9 februari möts lagen återigen, då i Bahcohallen.

Lördag 10 januari möter Segeltorp Vallentuna hemma 17.00 och Enköping möter Haninge Anchors borta 16.00.

Segeltorp–Enköping 1–3 (1–1, 0–1, 0–1)

U20 allettan östra, Segeltorpshallen

Första perioden: 0–1 (5.14) Linus Wall (Alexander Malm), 1–1 (9.53) Viktor Breime (Eddie Örnhov).

Andra perioden: 1–2 (24.02) Alexander Malm (Elliot Riikola, Linus Wall).

Tredje perioden: 1–3 (57.58) Felix Gustafsson (Hugo Hedenfalk).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Segeltorp: 1-0-4

Enköping: 5-0-0

Nästa match:

Segeltorp: Vallentuna Hockey, hemma, 10 januari 17.00

Enköping: Haninge Anchors HC, borta, 10 januari 16.00