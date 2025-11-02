Svårstoppade Columbus fortsätter vinna – 3–2 mot St Louis

Columbus segrade – 3–2 mot St Louis

Columbus sjätte seger på de senaste sju matcherna

Sean Monahan avgjorde för Columbus

Det blev 3–2 (1–1, 1–0, 1–1) hemma mot St Louis på söndagen och därmed också den fjärde raka segern i NHL för Columbus. Det innebär också att St Louis åkte på sjunde raka förlusten.

NY Islanders nästa för Columbus

Första perioden var jämn. St Louis inledde bäst och tog ledningen tidigt genom Justin Faulk efter 3.35, men Columbus kvitterade genom Charlie Coyle bara en minut senare. Columbus gjorde också 2–1 efter 11.55 i andra perioden när Zach Werenski slog till på pass av Denton Mateychuk. Efter 5.12 i tredje perioden gjorde Columbus 3–1 genom Sean Monahan.

Nick Bjugstad reducerade förvisso men närmare än 3–2 kom inte St Louis.

Det här var Columbus fjärde uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också St Louis tredje uddamålsförlust.

Lagen möts på nytt i Enterprise Center den 1 februari.

I nästa omgång har Columbus NY Islanders borta i UBS Arena, söndag 2 november 23.00. St Louis spelar hemma mot Edmonton tisdag 4 november 02.30.

Columbus–St Louis 3–2 (1–1, 1–0, 1–1)

NHL, Nationwide Arena

Första perioden: 0–1 (3.35) Justin Faulk (Oskar Sundqvist, Dylan Holloway), 1–1 (4.37) Charlie Coyle (Cole Sillinger, Ivan Provorov).

Andra perioden: 2–1 (31.55) Zach Werenski (Denton Mateychuk).

Tredje perioden: 3–1 (45.12) Sean Monahan (Zach Werenski, Kirill Martjenko), 3–2 (49.48) Nick Bjugstad.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Columbus: 4-0-1

St Louis: 0-1-4

Nästa match:

Columbus: New York Islanders, borta, 2 november

St Louis: Edmonton Oilers, hemma, 4 november