Svårstoppade Borlänge Hockey 2 fortsätter vinna – 8–2 mot svaga Falu 2

Borlänge Hockey 2 segrade – 8–2 mot Falu 2

Borlänge Hockey 2:s fjärde seger på de senaste fem matcherna

Borlänge Hockey 2:s Loui Fröjd tvåmålsskytt

Borlänge Hockey 2 vann med 8–2 (4–0, 3–2, 1–0) på hemmaplan mot Falu 2 på söndagen och tog därmed fjärde raka segern i U18 division 1 västra B vår. Det innebär också att Falu 2 åkte på sjätte förlusten i rad.

Det var Borlänge Hockey 2:s sjunde raka seger mot Falu 2.

Per Berg bakom Borlänge Hockey 2:s avgörande

Borlänge Hockey 2 stod för fyra raka mål i första perioden när laget gick upp till till 4–0.

Hemmalaget var starkast i även i andra perioden. Laget vann perioden med 3–2 och ställningen efter två perioder var 7–2.

7.18 in i tredje perioden fick William Signal Lithén utdelning på pass av Alfred Larsson och ökade ledningen. 8–2-målet blev matchens sista.

Borlänge Hockey 2:s Loui Fröjd stod för två mål och tre assists, Emil Hagberg gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål och Pelle Björk hade tre assists.

Det här betyder att Borlänge Hockey 2 är kvar på tredje plats och Falu 2 stannar sist, på åttonde plats, i serien.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Borlänge HF 2 vunnit.

Söndag 8 mars möter Borlänge Hockey 2 Orsa borta 13.15 och Falu 2 möter Falu J18 hemma 11.45.

Borlänge Hockey 2–Falu 2 8–2 (4–0, 3–2, 1–0)

U18 division 1 västra B vår, Borlänge Ishall

Första perioden: 1–0 (5.35) Loui Fröjd (Pelle Björk, Emil Hagberg), 2–0 (9.55) Emil Hagberg (Loui Fröjd, Pelle Björk), 3–0 (10.54) Per Berg (Axel Björklund), 4–0 (15.51) Malte Gabrielsson Otterström (Loui Fröjd).

Andra perioden: 5–0 (26.21) Axel Björklund (Loui Fröjd), 5–1 (27.26) Philip Lowén (Jack Fasth), 6–1 (31.31) Loui Fröjd (Malte Gabrielsson Otterström, Olle Tolförs), 6–2 (32.06) Erik Borgström, 7–2 (33.41) Olle Tolförs (Pelle Björk, Emil Hagberg).

Tredje perioden: 8–2 (47.18) William Signal Lithén (Alfred Larsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Borlänge Hockey 2: 4-0-1

Falu 2: 0-0-5

Nästa match:

Borlänge Hockey 2: Orsa IK, borta, 8 mars 13.15

Falu 2: Falu IF:1, hemma, 8 mars 11.45