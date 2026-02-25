Svårstoppade Bodens HF fortsätter vinna – 3–2 mot svaga Clemensnäs

Bodens HF segrade – 3–2 mot Clemensnäs

Bodens HF:s nionde seger på de senaste tio matcherna

Alexander Wallin avgjorde för Bodens HF

Allt talade för seger för Bodens HF och så blev det också när det formstarka laget mötte Clemensnäs hemma. Efter segersiffrorna 3–2 (2–1, 1–0, 0–1) har nu Bodens HF fyra raka segrar. Clemensnäs har 17 förluster i rad i hockeyettan norra.

Bodens HF tog därmed fjärde raka seger mot just Clemensnäs.

Kiruna nästa för Bodens HF

Bodens HF tog ledningen i början av första perioden genom Victor Edström.

Clemensnäs gjorde 1–1 genom William Boström tidigt i matchen.

Efter 19.12 gjorde Bodens HF 2–1 genom Elias Callgren.

Efter 4.23 i andra perioden nätade Alexander Wallin framspelad av Elias Callgren och gjorde 3–1.

7.29 in i tredje perioden satte Elis Hedlund pucken framspelad av Elmer Grenholm och Liam Lindström och reducerade. Fler mål än så blev det inte för Clemensnäs.

På söndag 1 mars 16.00 spelar Bodens HF hemma mot Kiruna och Clemensnäs borta mot Kalix.

Bodens HF–Clemensnäs 3–2 (2–1, 1–0, 0–1)

Hockeyettan norra, Hive Arena

Första perioden: 1–0 (2.00) Victor Edström (Jacob Sundin, Joshua Laframboise), 1–1 (4.31) William Boström (Filip Westermark, Elis Hedlund), 2–1 (19.12) Elias Callgren (Alexander Wallin, Simon Andersson).

Andra perioden: 3–1 (24.23) Alexander Wallin (Elias Callgren).

Tredje perioden: 3–2 (47.29) Elis Hedlund (Elmer Grenholm, Liam Lindström).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Bodens HF: 4-0-1

Clemensnäs: 0-0-5

Nästa match:

Bodens HF: Kiruna IF, hemma, 1 mars 16.00

Clemensnäs: Kalix HC, borta, 1 mars 16.00