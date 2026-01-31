Hudiksvall klart för nedflyttning – efter förlust mot BIK Karlskoga J20

BIK Karlskoga J20 vann med 5–3 mot Hudiksvall

BIK Karlskoga J20:s nionde seger på de senaste tio matcherna

BIK Karlskoga J20:s Filip Holgersson tvåmålsskytt

BIK Karlskoga J20 vann ödesmatchen borta mot Hudiksvall med 5–3 (3–1, 1–0, 1–2). Därmed står det klart att det blir nedflyttning för Hudiksvall, som inte spelar i U20 region väst herr nästa säsong. Laget har bara tagit två segrar den här säsongen.

– Jag tycker att vi gör en helt okej första period, men sen rycker vi upp oss och spelar fantastiskt bra resterande delen av matchen. Jag är otroligt stolt över grabbarna och deras insats idag, samtidigt som det såklart är tråkigt att inte få med sig poäng, kommenterade Hudiksvalls tränare Casper Ull.

BIK Karlskoga J20:s tränare Markus Karlsson:

– Vi äger väldigt mycket puck under matchen och skapade mycket chanser, men vi är väldigt ineffektiva dag. Under de sista 10 minuterna spelar vi med huvudet under armen och tar vi två onödiga utvisningar som släpper in dem i matchen igen tyvärr. Men det var väldigt skönt att vi kunde bärga segern, en vinst är alltid en vinst!

BIK Karlskoga J20 har nu åtta raka segrar. Hudiksvall har 13 förluster i rad.

Det var fjärde matchen i rad mellan lagen som slutade med seger för BIK Karlskoga J20.

Marcelo Henriksson Ribeiro gjorde matchvinnande målet

BIK Karlskoga J20 tog ledningen i början av första perioden genom Linus Ericsson.

Hudiksvall kvitterade till 1–1 genom Nils Strömbom efter 5.48.

BIK Karlskoga J20 gjorde dock två snabba mål i första perioden och gick från 1–1 till 1–3, båda målen av Filip Holgersson.

Efter 17.31 i andra perioden slog Marcelo Henriksson Ribeiro till framspelad av Karl-Alfred Järås och gjorde 1–4.

Hudiksvall reducerade dock på nytt till både 2–4 och 3–4 genom Rasmus Edström och Marcus Dahlström Borsje i tredje perioden.

BIK Karlskoga J20 kunde dock avgöra till 3–5 med 54 sekunder kvar av matchen genom William Bråtner.

BIK Karlskoga J20:s Joel Antonsson hade tre assists. Rasmus Edström stod för tre poäng, varav ett mål för Hudiksvall.

Det här betyder att BIK Karlskoga J20 är kvar på första plats.

Det här var fjärde mötet mellan Hudiksvall och BIK Karlskoga J20 den här säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har BIK Karlskoga vunnit.

Tisdag 3 februari möter Hudiksvall Strömsbro hemma 19.30 och BIK Karlskoga J20 möter Malung hemma 19.00.

Hudiksvall–BIK Karlskoga J20 3–5 (1–3, 0–1, 2–1)

U20 region väst herr, Holmen Center

Första perioden: 0–1 (5.10) Linus Ericsson (Marcelo Henriksson Ribeiro, Joel Antonsson), 1–1 (5.48) Nils Strömbom (Rasmus Edström, Melker Dansk Hesselius), 1–2 (14.32) Filip Holgersson (Joel Antonsson), 1–3 (18.36) Filip Holgersson (Joel Antonsson, Isak Lunde-Sletten).

Andra perioden: 1–4 (37.31) Marcelo Henriksson Ribeiro (Karl-Alfred Järås).

Tredje perioden: 2–4 (51.23) Rasmus Edström (Felix Robertsson, Viktor List Halvarsson), 3–4 (53.45) Marcus Dahlström Borsje (Rasmus Edström, Love Botvidson), 3–5 (59.06) William Bråtner (Samuel Grans, Agust Kittel).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Hudiksvall: 0-1-4

BIK Karlskoga J20: 5-0-0

Nästa match:

Hudiksvall: Strömsbro IF, hemma, 3 februari 19.30

BIK Karlskoga J20: Malungs IF, hemma, 3 februari 19.00