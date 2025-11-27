Suzuki och Demidov bakom Montreals vändning mot Utah Mammoth

Seger för Montreal med 4–3 mot Utah Mammoth

Nick Suzuki gjorde två mål för Montreal

Ivan Demidov matchvinnare för Montreal

Inför sista perioden var Utah Mammoth i ledningen med 3–2 i Vivint Arena. Men i tredje perioden kvitterade Nick Suzuki och sen avgjorde Ivan Demidov för Montreal. Till slut blev det 3–4 i matchen i NHL.

Montreals Nick Suzuki tvåmålsskytt

Zachary Bolduc gjorde 1–0 till Montreal efter tio minuters spel efter förarbete från Lane Hutson och Nick Suzuki.

Efter 16.54 gjorde laget 0–2 genom Nick Suzuki efter pass från Cole Caufield och Zachary Bolduc.

Utah Mammoth vände på dock matchen när laget gjorde tre raka mål och gick från 0–2 till 3–2 i andra perioden. Utah Mammoths mål gjordes av Kailer Yamamoto, Michael Carcone och Barrett Hayton.

Montreal kvitterade till 3–3 redan efter efter 3.20 i tredje perioden återigen genom Nick Suzuki på passning från Zachary Bolduc och Brendan Gallagher.

4.47 in i tredje perioden satte Ivan Demidov pucken framspelad av Oliver Kapanen och avgjorde matchen.

Nick Suzuki gjorde två mål för Montreal och ett assist och Zachary Bolduc stod för tre poäng, varav ett mål.

Det här var Utah Mammoths femte uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Montreals åttonde uddamålsseger.

I tabellen innebär det här att Montreal nu ligger på fjärde plats i Atlantic division. Utah Mammoth är på fjärde plats i Central division.

Säsongens första möte lagen emellan vann Montreal Canadiens med 6–2.

I nästa match möter Utah Mammoth Dallas borta på lördag 29 november 02.00. Montreal möter Vegas fredag 28 november 22.00 borta.

Utah Mammoth–Montreal 3–4 (0–2, 3–0, 0–2)

NHL, Vivint Arena

Första perioden: 0–1 (10.33) Zachary Bolduc (Lane Hutson, Nick Suzuki), 0–2 (16.54) Nick Suzuki (Cole Caufield, Zachary Bolduc).

Andra perioden: 1–2 (29.30) Barrett Hayton (Clayton Keller, Michail Sergatjov), (Dylan Guenther, Logan Cooley), (Kevin Stenlund, John Marino).

Tredje perioden: 3–3 (43.20) Nick Suzuki (Zachary Bolduc, Brendan Gallagher), 3–4 (44.47) Ivan Demidov (Oliver Kapanen).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Utah Mammoth: 2-1-2

Montreal: 2-1-2

Nästa match:

Utah Mammoth: Dallas Stars, borta, 29 november

Montreal: Vegas Golden Knights, borta, 28 november