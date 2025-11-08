Sunne utklassade Nora HC/Hällefors IK U23 – vann med 10–3

Sunne segrade – 10–3 mot Nora HC/Hällefors IK U23

Sunnes fjärde seger på de senaste fem matcherna

Wille Jansson matchvinnare för Sunne

Sunne övertygade när laget vann på bortaplan mot Nora HC/Hällefors IK U23 i U20 Div 1 västra B herr med hela 10–3 (2–0, 3–3, 5–0).

Segern var Sunnes fjärde på de senaste fem matcherna.

Grums IK 2 nästa för Sunne

Sunne var starkast i första perioden. Laget vann perioden med 2–0.

Andra perioden slutade 3–3 och ställningen efter två perioder var 3–5.

Sunne fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 10–3. Målen i sista perioden gjordes av Samuel Larsson, som gjorde två mål, Oliver Braathen-Lien, Simon Ekelund och Alvin Sättermon.

Oliver Braathen-Lien gjorde ett mål för Sunne och spelade fram till tre mål, Alvin Sättermon stod för fyra poäng, varav två mål, Samuel Larsson gjorde två mål och ett assist, Erik Westh hade tre assists, Wille Håkansson hade tre assists och Magnus Berntsen Nereng gjorde ett mål och två assist.

Lagen möts på nytt i Helmia Arena den 31 januari.

Måndag 10 november 19.30 spelar Nora HC/Hällefors IK U23 borta mot BIK Karlskoga J18. Sunne möter Grums IK 2 hemma i Helmia Arena lördag 15 november 16.00.

Nora HC/Hällefors IK U23–Sunne 3–10 (0–2, 3–3, 0–5)

U20 Div 1 västra B herr, MerEl Arena

Första perioden: 0–1 (4.13) Alvin Sättermon (Magnus Berntsen Nereng, Anton Wikman), 0–2 (9.29) Simon Ekelund (Erik Westh, Anton Wikman).

Andra perioden: 1–2 (22.13) Simon Svensson (Hugo Jättne), 1–3 (24.02) Magnus Berntsen Nereng (Alvin Sättermon, Erik Westh), 2–3 (28.14) Lucas Träff (William Lekeborn, Wilmer Landmark), 2–4 (34.29) Wille Jansson (Oliver Braathen-Lien, Wille Håkansson), 2–5 (35.42) Wille Jansson (Samuel Larsson, Oliver Braathen-Lien), 3–5 (38.01) William Lekeborn (Lucas Träff).

Tredje perioden: 3–6 (41.30) Samuel Larsson (Oliver Rydberg, Milo Svensson), 3–7 (46.20) Simon Ekelund (Alvin Sättermon, Oliver Rydberg), 3–8 (48.58) Oliver Braathen-Lien (Wille Håkansson), 3–9 (51.29) Samuel Larsson (Oliver Braathen-Lien, Wille Håkansson), 3–10 (58.04) Alvin Sättermon (Magnus Berntsen Nereng, Erik Westh).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Nora HC/Hällefors IK U23: 1-0-4

Sunne: 4-1-0

Nästa match:

Nora HC/Hällefors IK U23: BIK Karlskoga 2, borta, 10 november

Sunne: Grums IK 2, hemma, 15 november