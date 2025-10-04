Sunne utklassade Forshaga – seger med 9–2

Sunne segrade – 9–2 mot Forshaga

Simon Ekelund med tre mål för Sunne

Erik Westh matchvinnare för Sunne

Sunne spelade riktigt bra när laget vann på bortaplan mot Forshaga i U20 Div 1 västra B herr med hela 9–2 (5–1, 3–1, 1–0).

Simon Ekelund gjorde tre mål för Sunne

Sunne spelade bäst i första perioden som laget vann klart med 5–1.

Även i andra perioden var det bortalaget som var starkast. Laget vann perioden med 1–3 och ställningen efter två perioder var 2–8.

1.47 in i tredje perioden slog Albin Ranström till framspelad av Wille Håkansson och Samuel Larsson och ökade ledningen. 2–9-målet blev matchens sista.

Sunnes Simon Ekelund stod för fem poäng, varav tre mål.

När lagen senast möttes blev det seger för Sunne med 5–4.

Lagen möts på nytt i Helmia Arena den 11 december.

Nästa motstånd för Forshaga är BIK Karlskoga J18. Lagen möts fredag 10 oktober 19.00 i Nobelhallen. Sunne tar sig an Kils AIK U20 hemma lördag 11 oktober 18.00.

Forshaga–Sunne 2–9 (1–5, 1–3, 0–1)

U20 Div 1 västra B herr, Ängevi Ishall

Första perioden: 0–1 (4.10) Samuel Larsson (Albin Ranström), 1–1 (14.00) Albin Lindner (Nils Sjödin), 1–2 (14.52) Oliver Braathen-Lien (Oliver Rydberg), 1–3 (15.12) Erik Westh (Simon Ekelund), 1–4 (15.43) Anton Wikman (Simon Ekelund), 1–5 (19.39) Simon Ekelund.

Andra perioden: 1–6 (23.42) Simon Ekelund, 1–7 (30.09) Wille Jansson (Wille Håkansson), 1–8 (31.08) Simon Ekelund (Mille Ranström), 2–8 (32.45) Casper Gustafsson.

Tredje perioden: 2–9 (41.47) Albin Ranström (Wille Håkansson, Samuel Larsson).

Nästa match:

Forshaga: BIK Karlskoga 2, borta, 10 oktober

Sunne: Kils AIK IK U23, hemma, 11 oktober