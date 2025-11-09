Sunne IK J18 vann mot Grums IK 2

Sunne IK J18 segrade – 3–1 mot Grums IK 2

Oskar Blank matchvinnare för Sunne IK J18

Tredje raka segern för Sunne IK J18

Sunne IK J18 vann mötet med Grums IK 2 borta med 3–1 (2–0, 0–0, 1–1) på söndagen i U18 division 1 västra D herr.

Sunne IK J18 tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 0–2 inom loppet av bara tre minuter.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden. Jonathan Engström Bergström reducerade dock för Grums IK 2 med bara två minuter kvar att spela och skapade spänning.

Sunne IK J18 kunde dock avgöra till 1–3 med 51 sekunder kvar av matchen genom Neo Olsson Gardsten.

När lagen möttes senast vann Grums IK:2 med 4–1.

Torsdag 13 november möter Grums IK 2 Hammarö HC borta 20.00 och Sunne IK J18 möter Kils AIK J18 hemma 19.00.

Grums IK 2–Sunne IK J18 1–3 (0–2, 0–0, 1–1)

U18 division 1 västra D herr, Billerudhallen

Första perioden: 0–1 (16.02) William Olsson Lindh (Neo Olsson Gardsten, Oliver Axelsson), 0–2 (19.21) Oskar Blank (Mille Ranström, Wille Jansson).

Tredje perioden: 1–2 (58.30) Jonathan Engström Bergström (Harry Rudström, Philip Wäseby), 1–3 (59.09) Neo Olsson Gardsten.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Grums IK 2: 2-1-2

Sunne IK J18: 3-1-1

Nästa match:

Grums IK 2: Hammarö HC, borta, 13 november

Sunne IK J18: Kils AIK, hemma, 13 november