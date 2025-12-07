Sunne IK J18 utklassade Örebro Hockey Ungdom J18 – vann med 11–0

Sunne IK J18 vann med 11–0 mot Örebro Hockey Ungdom J18

Sunne IK J18:s Oskar Blank tremålsskytt

Wille Jansson avgjorde för Sunne IK J18

Sunne IK J18 övertygade när laget vann på hemmaplan mot Örebro Hockey Ungdom J18 i U18 division 1 västra D herr med hela 11–0 (2–0, 2–0, 7–0). Det var dessutom en skön revansch från senaste mötet, som Örebro Hockey Ungdom J18 vann med 7–5.

I och med detta har Örebro Hockey Ungdom J18 fyra förluster i rad.

Oskar Blank med tre mål för Sunne IK J18

Wille Jansson gav Sunne IK J18 ledningen efter 13 minuters spel efter förarbete från Milo Svensson och William Olsson Lindh.

Laget ökade också ledningen till 2–0 genom Oskar Blank på passning från Neo Olsson Gardsten efter 15.19.

Efter 8.56 i andra perioden nätade Oliver Rydell framspelad av Johan Lucas Jäger och William Olsson Lindh och gjorde 3–0.

Elwin Persson gjorde dessutom 4–0 efter 18.20 på pass av Oskar Blank och Neo Olsson Gardsten.

Sunne IK J18 fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 11–0. Målen i sista perioden gjordes av Oskar Blank, som gjorde två mål, Arnas Gudirgis, som gjorde två mål, Neo Olsson Gardsten, Eskil Andersson Köbbel och Halvard Fallingen.

Sunne IK J18:s Oskar Blank stod för tre mål och två assists, Neo Olsson Gardsten gjorde ett mål och tre målgivande passningar och Wille Jansson gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål.

I nästa match, torsdag 11 december möter Sunne IK J18 Arvika/Charlottenberg/Forshaga borta i Sparbanken Arena 19.40 medan Örebro Hockey Ungdom J18 spelar hemma mot Hammarö HC 19.15.

Sunne IK J18–Örebro Hockey Ungdom J18 11–0 (2–0, 2–0, 7–0)

U18 division 1 västra D herr, Helmia Arena

Första perioden: 1–0 (13.32) Wille Jansson (Milo Svensson, William Olsson Lindh), 2–0 (15.19) Oskar Blank (Neo Olsson Gardsten).

Andra perioden: 3–0 (28.56) Oliver Rydell (Johan Lucas Jäger, William Olsson Lindh), 4–0 (38.20) Elwin Persson (Oskar Blank, Neo Olsson Gardsten).

Tredje perioden: 5–0 (45.31) Oskar Blank (Neo Olsson Gardsten), 6–0 (46.08) Halvard Fallingen, 7–0 (47.28) Neo Olsson Gardsten (Oskar Blank), 8–0 (49.22) Eskil Andersson Köbbel (Wille Jansson), 9–0 (53.05) Oskar Blank, 10–0 (55.45) Arnas Gudirgis (Leo Bergström), 11–0 (55.56) Arnas Gudirgis (Wille Jansson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Sunne IK J18: 3-1-1

Örebro Hockey Ungdom J18: 1-0-4

Nästa match:

Sunne IK J18: Arvika HC/Charlottenbergs HC/Forshaga IF, borta, 11 december

Örebro Hockey Ungdom J18: Hammarö HC, hemma, 11 december