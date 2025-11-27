Sunne IK J18 segrade mot Hammarö HC i U18 division 1 västra D herr

Sunne IK J18 vann med 4–2 mot Hammarö HC

Sunne IK J18:s fjärde seger på de senaste fem matcherna

Eskil Andersson Köbbel avgjorde för Sunne IK J18

Sunne IK J18 vann matchen på bortaplan mot Hammarö HC i U18 division 1 västra D herr på torsdagen. 2–4 (1–2, 0–1, 1–1) slutade matchen.

Segern var Sunne IK J18:s fjärde på de senaste fem matcherna.

Kristinehamns HT J18 nästa för Sunne IK J18

Hammarö HC tog ledningen i början av första perioden genom Noel Wassberg.

Neo Olsson Gardsten och Fabian Olsson såg till att Sunne IK J18 vände till ledning med 1–2.

Laget ökade ledningen till 1–3 alldeles i slutsekunderna av andra perioden när Eskil Andersson Köbbel hittade rätt.

16.03 in i tredje perioden satte Edwin Ingvarsson pucken framspelad av Victor Chini och reducerade. Fler mål än så blev det inte för Hammarö HC.

Sunne IK J18 punkterade matchen med ett 2–4-mål med 37 sekunder kvar att spela genom Liam Mikaelsson. Mikaelsson fullbordade därmed Sunne IK J18:s vändning.

Det här betyder att Hammarö HC ligger kvar på åttonde plats i tabellen och Sunne IK J18 på femte plats.

Lagens första möte för säsongen vann Sunne IK med 5–4 efter straffläggning.

Hammarö HC tar sig an Kristinehamns HT J18 i nästa match borta torsdag 4 december 19.00. Sunne IK J18 möter Kristinehamns HT J18 hemma söndag 30 november 12.30.

Hammarö HC–Sunne IK J18 2–4 (1–2, 0–1, 1–1)

U18 division 1 västra D herr, Hammarö Ishall

Första perioden: 1–0 (3.45) Noel Wassberg (Levi Lind), 1–1 (16.16) Neo Olsson Gardsten (Fabian Olsson, Arnas Gudirgis), 1–2 (16.35) Fabian Olsson (Elwin Persson).

Andra perioden: 1–3 (39.54) Eskil Andersson Köbbel.

Tredje perioden: 2–3 (56.03) Edwin Ingvarsson (Victor Chini), 2–4 (59.23) Liam Mikaelsson.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Hammarö HC: 2-0-3

Sunne IK J18: 4-0-1

Nästa match:

Hammarö HC: Kristinehamns HT, borta, 4 december

Sunne IK J18: Kristinehamns HT, hemma, 30 november