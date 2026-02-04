Sundsvall U20 vann seriefinalen mot Ö-vik Hockey J20 med 5–2

Sundsvall U20 segrade – 5–2 mot Ö-vik Hockey J20

Sundsvall U20:s nionde seger på de senaste tio matcherna

Isak Bergetoft avgjorde för Sundsvall U20

Sundsvall U20 tog en stark seger på hemmaplan när man vann mot Ö-vik Hockey J20 i U20 region norr topp 8 herr på onsdagen med 5–2 (0–2, 4–0, 1–0). En stark seger i toppen av tabellen.

Med tre omgångar kvar är Sundsvall U20 i serieledning, medan Ö-vik Hockey J20 är på andra plats. Elva poäng skiljer lagen åt.

Vinsten mot Ö-vik Hockey J20 innebär att Sundsvall U20 har sex segrar i rad på hemmaplan.

Umeå Hockeyklubb nästa för Sundsvall U20

Emil Eklund gjorde 1–0 till Ö-vik Hockey J20 efter tolv minuter framspelad av Oskar Johansson och Sigge Forslund. Laget gjorde 0–2 när Johannes Andersson hittade rätt efter förarbete från Olle Andersson efter 12.36.

Sundsvall U20 vände på dock matchen när laget gjorde fyra raka mål och gick från 0–2 till 4–2 i andra perioden.

6.22 in i tredje perioden nätade Sundsvall U20:s Samuel Ingelsson på pass av Joel Hällblad och Måns Eriksson och ökade ledningen.

Joel Hällblad och Isak Bergetoft gjorde ett mål och två assist var för Sundsvall U20.

Båda lagen har nu fyra segrar och en förlust på de senaste fem matcherna, Sundsvall U20 med 32–12 och Ö-vik Hockey J20 med 25–12 i målskillnad.

Så sent som den 17 januari låg Ö-vik Hockey J20 på sjätte plats i tabellen.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. IF Sundsvall J20 har vunnit de senaste två mötena före den här matchen. Örnsköldsvik HF vann den första matchen lagen emellan under säsongen.

Söndag 8 februari spelar Sundsvall U20 hemma mot Umeå Hockeyklubb 12.15 och Ö-vik Hockey J20 mot Östersund borta 14.15 i Östersund Arena.

Sundsvall U20–Ö-vik Hockey J20 5–2 (0–2, 4–0, 1–0)

U20 region norr topp 8 herr, Brandcode Center

Första perioden: 0–1 (12.29) Emil Eklund (Oskar Johansson, Sigge Forslund), 0–2 (12.36) Johannes Andersson (Olle Andersson).

Andra perioden: 1–2 (24.03) Janis Weber (Måns Eriksson, Isak Bergetoft), 2–2 (27.33) Joel Hällblad (Isak Bergetoft, Måns Eriksson), 3–2 (32.25) Isak Bergetoft (Joel Hällblad, Alfred Engström), 4–2 (36.09) Theo Thylander (Oliver Ahlin).

Tredje perioden: 5–2 (46.22) Samuel Ingelsson (Joel Hällblad, Måns Eriksson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Sundsvall U20: 4-1-0

Ö-vik Hockey J20: 4-0-1

Nästa match:

Sundsvall U20: Umeå Hockeyklubb, hemma, 8 februari 12.15

Ö-vik Hockey J20: Östersunds IK, borta, 8 februari 14.15