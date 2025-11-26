Sundsvall U20 upp i topp efter seger mot Kovland

Sundsvall U20 är nu serieledare i U20 Region norr B herr efter vändning och seger, 2–7 (0–2, 2–0, 0–5), borta mot Kovland. Sundsvall U20 leder serien en poäng före Örnsköldsvik. Örnsköldsvik har dock en match mindre spelad. Kovland ligger på sjätte plats i tabellen.

– Är nöjd med grabbarnas prestation och framförallt över andra perioden där vi hade bud på mycket mer. Sammanfattningsvis förlorar vi matchen i special teams där vi har att jobba på inför fortsättningen, kommenterade Kovlands tränare Villiam Callmyr efter matchen.

Det var Sundsvall U20:s sjunde raka seger mot Kovland.

I och med detta har Sundsvall U20 hela elva raka segrar i U20 Region norr B herr.

Oliver Ahlin gjorde 1–0 till gästande Sundsvall U20 efter 14.43 på passning från Anton Skarin.

Laget ökade ledningen till 0–2 när Dante Gullback slog till assisterad av Alfred Engström och Filip Engevi-Nordberg efter 18.42.

Efter 11.40 i andra perioden nätade Gustav Lundström på pass av Gustav Forsgren och Alfred Dahlin och reducerade åt Kovland.

Kalle Hälldin gjorde dessutom 2–2 efter 13.15 framspelad av Axel Johannesson och Kent Murray.

Sundsvall U20 spelade bra i tredje perioden och gick från 2–2 till 2–7 genom tre mål av Måns Eriksson, ett mål av Filip Engevi-Nordberg och ett mål av Dante Gullback och avgjorde matchen.

Sundsvall U20:s Joel Hällblad hade tre assists, Måns Eriksson gjorde tre mål och Filip Engevi-Nordberg stod för tre poäng, varav ett mål.

Kovland har en vinst och fyra förluster och 16–29 i målskillnad på de senaste fem matcherna.

När lagen möttes senast vann IF Sundsvall J20 med 11–0.

I nästa match möter Kovland Teg J20 hemma på lördag 29 november 16.00. Sundsvall U20 möter Ö-vik Hockey J20 söndag 30 november 18.00 borta.

Kovland–Sundsvall U20 2–7 (0–2, 2–0, 0–5)

U20 Region norr B herr, FD Maskin Arena

Första perioden: 0–1 (14.43) Oliver Ahlin (Anton Skarin), 0–2 (18.42) Dante Gullback (Alfred Engström, Filip Engevi-Nordberg).

Andra perioden: 1–2 (31.40) Gustav Lundström (Gustav Forsgren, Alfred Dahlin), 2–2 (33.15) Kalle Hälldin (Axel Johannesson, Kent Murray).

Tredje perioden: 2–3 (46.18) Måns Eriksson (Joel Hällblad), 2–4 (49.00) Måns Eriksson (Joel Hällblad, Isak Bergetoft), 2–5 (50.16) Måns Eriksson (Joel Hällblad, Anton Skarin), 2–6 (54.06) Filip Engevi-Nordberg (Isak Bergetoft), 2–7 (54.23) Dante Gullback (Filip Engevi-Nordberg, Alfred Engström).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kovland: 1-0-4

Sundsvall U20: 5-0-0

Nästa match:

Kovland: Tegs SK, hemma, 29 november

Sundsvall U20: Örnsköldsvik HF, borta, 30 november