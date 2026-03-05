Sundsvall U20 kopplade grepp om Boden – efter seger med 4–1

Sundsvall U20 vann med 4–1 mot Boden

Sundsvall U20:s Nils Brink tvåmålsskytt

Theo Thylander matchvinnare för Sundsvall U20

Sundsvall U20 vann första matchen på bortaplan mot Boden i playoff 3 i U20 region norr herr på torsdagen och har tagit greppet inför avgörandet på söndag 8 mars. Sundsvall U20 vann matchen med 4–1 (3–1, 1–0, 0–0).

Sundsvall U20:s tränare Linus Nordin tyckte till om matchen:

– Bra utgångsläge inför matchen på söndag.

Det var femte matchen i rad mellan lagen som slutade med seger för Sundsvall U20.

Nils Brink gjorde två mål för Sundsvall U20

Sundsvall U20 stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 0–3 på bara 8.23 i mitten av perioden.

Boden reducerade dock till 1–3 genom Arvid Renberg med 3.57 kvar att spela.

Efter 6.56 i andra perioden nätade Edvin Modin på pass av Janis Weber och Nils Brink och gjorde 1–4.

Tredje perioden blev mållös och Sundsvall U20 höll i sin 4–1-ledning och vann.

Sundsvall U20:s Nils Brink stod för tre poäng, varav två mål.

Boden–Sundsvall U20 1–4 (1–3, 0–1, 0–0)

Playoff 3 i U20 region norr herr

Första perioden: 0–1 (5.34) Nils Brink (Samuel Ingelsson, Edvin Modin), 0–2 (7.51) Theo Thylander (Isak Larsson, Albin Hellström), 0–3 (13.57) Nils Brink (Isak Larsson, Emil Eneqvist), 1–3 (16.03) Arvid Renberg (Alfred Oppman, Pijus Pranskevicius).

Andra perioden: 1–4 (26.56) Edvin Modin (Janis Weber, Nils Brink).

Nästa match:

8 mars, 12.15, Sundsvall U20–Boden