Sundsvall Hockey U18:s fina svit håller i sig efter 5–3 mot Vännäs U18

Sundsvall Hockey U18 vann med 5–3 mot Vännäs U18

Philip Vesterlund matchvinnare för Sundsvall Hockey U18

Fjärde raka segern för Sundsvall Hockey U18

Vännäs U18 och Sundsvall Hockey U18 möttes på lördagen i Vännäs Ishall. Sundsvall Hockey U18 hade tre vinster i rad i U18 regional norr fortsättning vår herr inför matchen – och vann nu på nytt. Matchen slutade 3–5 (0–1, 2–2, 1–2).

Vännäs U18–Sundsvall Hockey U18 – mål för mål

Lucas Filipp gav gästande Sundsvall Hockey U18 ledningen efter 19.17 efter förarbete från Hampus Becker.

Anton Nilsson och Douglas Strandell såg till att Vännäs U18 vände till ledning med 2–1.

Hugo Müller och Lucas Filipp gjorde att Sundsvall Hockey U18 vände till underläget till ledning med 2–3.

Sundsvall Hockey U18 gjorde 2–4 genom Philip Vesterlund efter 7.45 i tredje perioden.

Vännäs U18 reducerade dock till 3–4 genom Viktor Brännström efter 14.59 av perioden.

Sundsvall Hockey U18 kunde dock avgöra till 3–5 med 30 sekunder kvar av matchen genom Hugo Müller.

Vännäs U18 har sex poäng och Sundsvall Hockey U18 har elva poäng efter fyra omgångar.

Säsongens första möte lagen emellan vann Vännäs med 6–3.

I nästa omgång har Vännäs U18 SK Lejon U18 hemma i Vännäs Ishall, tisdag 3 februari 19.30. Sundsvall Hockey U18 spelar borta mot Umeå Hockeyklubb U18 söndag 1 februari 15.45.

Vännäs U18–Sundsvall Hockey U18 3–5 (0–1, 2–2, 1–2)

U18 regional norr fortsättning vår herr, Vännäs Ishall

Första perioden: 0–1 (19.17) Lucas Filipp (Hampus Becker).

Andra perioden: 1–1 (24.59) Douglas Strandell (Elvis Eriksson, Viktor Brännström), 2–1 (27.04) Anton Nilsson (Douglas Strandell, Helmer Forsström), 2–2 (34.11) Hugo Müller (Elias Sitter), 2–3 (36.55) Lucas Filipp (Melvin Bergsten, Gustav Von Essen).

Tredje perioden: 2–4 (47.45) Philip Vesterlund (Elias Sitter, Noah Heinås), 3–4 (54.59) Viktor Brännström (Raitis Riekstins), 3–5 (59.30) Hugo Müller (Philip Vesterlund).

Nästa match:

Vännäs U18: SK Lejon, hemma, 3 februari 19.30

Sundsvall Hockey U18: Umeå Hockey Klubb, borta, 1 februari 15.45