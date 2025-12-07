Sundsvall Hockey U18 vann i fortsättningsserien i U18 regional norr herr mot Sunderby SK U18

Seger för Sundsvall Hockey U18 med 4–3 efter förlängning

Lucas Filipp tvåmålsskytt för Sundsvall Hockey U18

Fjärde raka nederlaget för Sunderby SK U18

Sundsvall Hockey U18 vann på bortaplan mot Sunderby SK U18 i fortsättningsserien i U18 regional norr herr, med 4–3 (1–0, 0–1, 2–2, 1–0) efter förlängning.

Lucas Filipp blev matchhjälte med sitt avgörande 4–3-mål efter bara 50 sekunder i förlängningen.

Lucas Filipp med två mål för Sundsvall Hockey U18

Sundsvall Hockey U18 tog ledningen efter 11.04 genom Axel Holmsten efter förarbete av Philip Vesterlund och Bruno Slisans.

Efter 17.46 i andra perioden slog Emil Hezekielsson till och kvitterade för Sunderby SK U18.

Efter 12.03 i tredje perioden gjorde Sundsvall Hockey U18 1–2 genom Melvin Bergsten.

Sunderby SK U18 gjorde 2–2 genom Loke Aronsson med 4.10 kvar att spela av perioden.

Sundsvall Hockey U18 gjorde 2–3 genom Lucas Filipp med 3.43 kvar i perioden.

Sunderby SK U18 gjorde 3–3 genom Emil Hezekielsson med 3.11 kvar att spela av perioden.

I förlängningen tog det 50 sekunder till Sundsvall Hockey U18 avgjorde till 4–3. Matchvinnare för bortalaget blev Lucas Filipp, framspelad av Gustav Von Essen och Mikael Haga Jansson.

Sundsvall Hockey U18:s Gustav Von Essen hade tre assists och Lucas Filipp stod för tre poäng, varav två mål.

Det här betyder att Sunderby SK U18 är kvar på femte plats och Sundsvall Hockey U18 stannar på fjärde plats, i serien.

I sista omgången har Sunderby SK U18 Ö-vik Hockey U18 borta i Skyttishallen, tisdag 9 december 19.40.

Sunderby SK U18–Sundsvall Hockey U18 3–4 (0–1, 1–0, 2–2, 0–1)

Fortsättningsserien i U18 regional norr herr, Sunderby Ishall

Första perioden: 0–1 (11.04) Axel Holmsten (Philip Vesterlund, Bruno Slisans).

Andra perioden: 1–1 (37.46) Emil Hezekielsson.

Tredje perioden: 1–2 (52.03) Melvin Bergsten (Lucas Filipp, Gustav Von Essen), 2–2 (55.50) Loke Aronsson (Viktor Lundberg, Leo Laitamaa), 2–3 (56.17) Lucas Filipp (Gustav Von Essen, Mikael Haga Jansson), 3–3 (56.49) Emil Hezekielsson (Walter Tuomivaara, Gabriel Hollberg).

Förlängning: 3–4 (60.50) Lucas Filipp (Gustav Von Essen, Mikael Haga Jansson).