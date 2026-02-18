Sundsvall Hockey U18 vann i förlängningen mot Ö-vik Hockey U18

Seger för Sundsvall Hockey U18 med 3–2 efter förlängning

Sundsvall Hockey U18:s åttonde seger på de senaste åtta matcherna

Elias Sitter tvåmålsskytt för Sundsvall Hockey U18

Det blev en riktigt tajt match när Sundsvall Hockey U18 tog emot Ö-vik Hockey U18 i U18 regional norr fortsättning vår herr. Matchen avgjordes först i förlängningen där Sundsvall Hockey U18 var starkast och segerresultatet blev 3–2 (1–1, 0–0, 1–1, 1–0). Elias Sitter spelade en avgörande roll för Sundsvall Hockey U18 med det vinnande målet i förlängningen.

I och med detta har Sundsvall Hockey U18 hela åtta raka segrar i U18 regional norr fortsättning vår herr.

Elias Sitter gjorde två mål för Sundsvall Hockey U18

Sundsvall Hockey U18 började vassast och gjorde 1–0 redan i matchupptakten. Efter bara 1.32 slog Elias Sitter till på pass av Philip Vesterlund och Hugo Müller. 1–1 kom efter 19.05 när Alex Lindahl hittade rätt efter förarbete från Axel Kavenstrand.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden.

7.47 in i tredje perioden fick Kai Nordin utdelning på pass av Alfred Pettersson Mähler och Liam Ståhl och gav laget ledningen. 9.50 in i perioden satte Neo Lundqvist pucken framspelad av Jonas Hedlund och Liam Johansson och kvitterade.

Matchvinnare för hemmalaget Sundsvall Hockey U18 2.10 in i förlängningen blev Elias Sitter med det avgörande målet i förlängningen.

Ö-vik Hockey U18 ligger på femte plats i tabellen efter matchen medan Sundsvall Hockey U18 leder serien. Så sent som den 27 januari låg Sundsvall Hockey U18 på femte plats i tabellen.

Lagen har mötts fyra gånger tidigare under säsongen.

Lördag 21 februari möter Sundsvall Hockey U18 Sunderby SK U18 borta 17.00 och Ö-vik Hockey U18 möter Piteå Hockey U18 borta 16.30.

Sundsvall Hockey U18–Ö-vik Hockey U18 3–2 (1–1, 0–0, 1–1, 1–0)

U18 regional norr fortsättning vår herr, Brandcode Center

Första perioden: 1–0 (1.32) Elias Sitter (Philip Vesterlund, Hugo Müller), 1–1 (19.05) Alex Lindahl (Axel Kavenstrand).

Tredje perioden: 2–1 (47.47) Kai Nordin (Alfred Pettersson Mähler, Liam Ståhl), 2–2 (49.50) Neo Lundqvist (Jonas Hedlund, Liam Johansson).

Förlängning: 3–2 (62.10) Elias Sitter.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Sundsvall Hockey U18: 5-0-0

Ö-vik Hockey U18: 1-2-2

Nästa match:

Sundsvall Hockey U18: Sunderby SK, borta, 21 februari 17.00

Ö-vik Hockey U18: Piteå HC, borta, 21 februari 16.30