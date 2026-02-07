Sundsvall Hockey U18 fortsätter segersviten mot SK Lejon U18

Seger för Sundsvall Hockey U18 med 9–3 mot SK Lejon U18

Sundsvall Hockey U18:s sjätte seger på de senaste sex matcherna

Hampus Becker matchvinnare för Sundsvall Hockey U18

Sundsvall Hockey U18 fortsätter att vinna mot SK Lejon U18 i U18 regional norr fortsättning vår herr. På lördagen segrade Sundsvall Hockey U18 på nytt – den här gången med hela 9–3 (0–1, 4–1, 5–1) hemma i Brandcode Center. Det var Sundsvall Hockey U18:s sjunde raka seger mot SK Lejon U18.

Det här innebär att Sundsvall Hockey U18 nu har sex segrar i följd i U18 regional norr fortsättning vår herr.

Sundsvall Hockey U18–SK Lejon U18 – mål för mål

SK Lejon U18 tog ledningen efter 11.37 genom Alvin Bergqvist efter förarbete från Filip Forsell och Kevin Hollström.

Sundsvall Hockey U18 förde spelet i andra perioden. Laget vann perioden med 4–1 och ställningen efter två perioder var 4–2.

Sundsvall Hockey U18 hade övertaget i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 2.22 genom Kai Nordin och gick upp till 6–2 innan SK Lejon U18 svarade.

Slutresultatet blev 9–3 i Sundsvall Hockey U18:s favör.

Sundsvall Hockey U18:s Gustav Von Essen hade fyra assists, Hampus Becker stod för ett mål och två assists och Lucas Filipp gjorde två mål och spelade dessutom fram till ett mål.

SK Lejon U18 ligger på femte plats i tabellen efter matchen medan Sundsvall Hockey U18 leder serien. Ett tapp för SK Lejon U18 som låg på första plats så sent som den 28 januari.

Den 7 mars tar lagen sig an varandra igen, då i Skellefteå Kraft Arena.

Söndag 8 februari 12.00 möter Sundsvall Hockey U18 Clemensnäs U18 hemma i Ungdomshallen medan SK Lejon U18 spelar borta mot Ö-vik Hockey U18.

Sundsvall Hockey U18–SK Lejon U18 9–3 (0–1, 4–1, 5–1)

U18 regional norr fortsättning vår herr, Brandcode Center

Första perioden: 0–1 (11.37) Alvin Bergqvist (Filip Forsell, Kevin Hollström).

Andra perioden: 0–2 (22.44) Ludvig Eklund (Conrad Nilzon), 1–2 (28.37) Melvin Bergsten (Hampus Becker), 2–2 (38.30) Melvin Bergsten (Viktor Fagemo, Gustav Von Essen), 3–2 (38.53) Elias Sitter (Hugo Müller, Philip Vesterlund), 4–2 (39.40) Hampus Becker (Gustav Von Essen, Lucas Filipp).

Tredje perioden: 5–2 (42.22) Kai Nordin (Vilmer Byström, Liam Ståhl), 6–2 (44.31) Charlie Ramsell (Axel Holmsten, Viggo Ahlqvist), 6–3 (50.47) Conrad Nilzon (Conrad Hedblad, Ville Parpala), 7–3 (54.03) Lucas Filipp (Gustav Von Essen, Hampus Becker), 8–3 (55.09) Hugo Müller (Philip Vesterlund, Elias Sitter), 9–3 (59.59) Lucas Filipp (Gustav Von Essen).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Sundsvall Hockey U18: 5-0-0

SK Lejon U18: 2-0-3

Nästa match:

Sundsvall Hockey U18: Clemensnäs HC, hemma, 8 februari 12.00

SK Lejon U18: Örnsköldsvik HF, borta, 8 februari 12.00