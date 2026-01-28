Sundsvall Hockey U18 avgjorde i tredje perioden i segern mot Ö-vik Hockey U18

Sundsvall Hockey U18 vann med 5–3 mot Ö-vik Hockey U18

Melvin Bergsten gjorde två mål för Sundsvall Hockey U18

Tredje raka segern för Sundsvall Hockey U18

Sundsvall Hockey U18 vann matchen borta mot Ö-vik Hockey U18 i U18 regional norr fortsättning vår herr efter avgörande sent. Efter två perioder var matchen oavgjord, innan Sundsvall Hockey U18 drog ifrån i sista perioden. Matchen slutade 3–5 (1–1, 1–1, 1–3).

Ö-vik Hockey U18 tog ledningen efter nio minuters spel genom Anton Rolèn framspelad av Jonas Hedlund och Vincent Timander. 1–1 kom efter 13.33 när Axel Holmsten hittade rätt på passning från Charlie Ramsell.

Efter 6.02 i andra perioden nätade Neo Lundqvist på pass av Vilmer Östman och Oskar Bergenström och gav Ö-vik Hockey U18 ledningen. Sundsvall Hockey U18:s Melvin Bergsten gjorde 2–2 efter 7.17 framspelad av Hampus Becker.

Sundsvall Hockey U18 tog kommandot i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 6.53 genom Gustav Von Essen och gick upp till 2–4 innan Ö-vik Hockey U18 svarade.

Segern skrevs till slut till 3–5 för Sundsvall Hockey U18.

Lucas Filipp gjorde ett mål för Sundsvall Hockey U18 och två assist.

Ö-vik Hockey U18 ligger på femte plats i tabellen efter matchen medan Sundsvall Hockey U18 ligger på tredje plats.

Det här var fjärde mötet mellan Ö-vik Hockey U18 och Sundsvall Hockey U18 den här säsongen. IF Sundsvall Hockey vann de två första mötena. Örnsköldsvik HF vann senast lagen möttes.

I nästa match möter Ö-vik Hockey U18 Umeå Hockeyklubb U18 borta på fredag 30 januari 19.00. Sundsvall Hockey U18 möter Vännäs U18 lördag 31 januari 12.30 borta.

Ö-vik Hockey U18–Sundsvall Hockey U18 3–5 (1–1, 1–1, 1–3)

U18 regional norr fortsättning vår herr, Skyttishallen

Första perioden: 1–0 (9.54) Anton Rolèn (Jonas Hedlund, Vincent Timander), 1–1 (13.33) Axel Holmsten (Charlie Ramsell).

Andra perioden: 2–1 (26.02) Neo Lundqvist (Vilmer Östman, Oskar Bergenström), 2–2 (27.17) Melvin Bergsten (Hampus Becker).

Tredje perioden: 2–3 (46.53) Gustav Von Essen (Hampus Becker, Lucas Filipp), 2–4 (48.00) Melvin Bergsten (Gustav Von Essen, Lucas Filipp), 3–4 (55.08) Axel Kavenstrand (Joar Westberg, Vilmer Sjöblom), 3–5 (59.24) Lucas Filipp.

Nästa match:

Ö-vik Hockey U18: Umeå Hockey Klubb, borta, 30 januari 19.00

Sundsvall Hockey U18: Vännäs HC, borta, 31 januari 12.30