Sundsvall avgjorde tät match mot Falu IF i tredje perioden

Matchen mellan hemmalaget Falu IF och gästande Sundsvall var jämn ända till den tredje perioden. Där avgjorde Sundsvall och vann matchen i hockeyettan norra med 2–1 (0–0, 0–0, 2–1).

– En väl genomförd match där vi ser vad vi kan när vi gör det vi kan, mycket positivt mot ett topplag. Tyvärr fick vi inte utdelning på vissa chanser som vi borde haft, kommenterade Falu IF:s tränare Torbjörn Johansson.

Segern var Sundsvalls nionde på de senaste tio matcherna, och femte bortasegern i rad.

Falu IF–Sundsvall – mål för mål

Det gjordes inga mål under matchens första 40 minuter.

Sundsvall gjorde 0–1 genom Fabian Westling Alm efter 2.20 i tredje perioden.

Falu IF kvitterade till 1–1 genom Ludwig Sundström efter 5.58 av perioden.

Sundsvall kunde dock avgöra till 1–2 efter 9.28 i tredje perioden genom Fabian Westling Alm.

Det här betyder att Falu IF är kvar på 17:e plats och Sundsvall stannar på tredje plats, i serien. Falu IF har tappat i tabellen senaste tiden, så sent som 15 november låg laget på tolfte plats.

I nästa match möter Falu IF Väsby IK HK hemma på onsdag 17 december 19.00. Sundsvall möter Kiruna lördag 3 januari 15.00 borta.

Falu IF–Sundsvall 1–2 (0–0, 0–0, 1–2)

Hockeyettan norra, Lugnets Ishall

Tredje perioden: 0–1 (42.20) Fabian Westling Alm (Oliver Sundberg), 1–1 (45.58) Ludwig Sundström (Pontus Falk, Filip Hedberg), 1–2 (49.28) Fabian Westling Alm (Nils Nordh, Jonathan Lidman).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Falu IF: 0-0-5

Sundsvall: 4-0-1

Nästa match:

Falu IF: Väsby IK HK, hemma, 17 december 19.00

Sundsvall: Kiruna IF, borta, 3 januari 15.00