Sunderby vann efter avgörande i tredje perioden mot gästande Lejon

Sunderby segrade – 3–1 mot Lejon

Sunderbys åttonde seger på de senaste tio matcherna

Gustav Lindmark gjorde två mål för Sunderby

Det blev seger för Sunderby hemma mot Lejon i U20 region norr A herr. Efter två perioder var matchen oavgjord, innan Sunderby drog ifrån i sista perioden. Matchen slutade 3–1 (0–1, 1–0, 2–0).

Segern var Sunderbys åttonde på de senaste tio matcherna.

Josef Bygdén gjorde 1–0 till Lejon efter bara 3.04 efter pass från Tim Johansson och John Kempe.

Efter 4.34 i andra perioden slog Gustav Lindmark till framspelad av Elias Brännmark och Nils Sundén och kvitterade för Sunderby.

Laget tog ledningen redan efter efter 2.02 i tredje perioden på nytt genom Gustav Lindmark på pass av Elias Brännmark.

12.16 in i tredje perioden fick Nils Sundén utdelning på pass av Gustav Lindmark och Elias Brännmark och ökade ledningen. Därmed hade Sunderby vänt matchen.

Sunderbys Elias Brännmark hade tre assists och Gustav Lindmark stod för två mål och ett assist.

Båda lagen har nu tre segrar och två förluster på de senaste fem matcherna, Sunderby med 16–11 och Lejon med 19–20 i målskillnad.

Med två omgångar kvar är Sunderby på fjärde plats i tabellen medan Lejon är på sjunde plats.

När lagen möttes senast vann Sunderby SK med 7–5.

På torsdag 27 november 19.30 spelar Sunderby hemma mot Piteå och Lejon hemma mot Kalix.

Sunderby–Lejon 3–1 (0–1, 1–0, 2–0)

U20 region norr A herr, Sunderby Ishall

Första perioden: 0–1 (3.04) Josef Bygdén (Tim Johansson, John Kempe).

Andra perioden: 1–1 (24.34) Gustav Lindmark (Elias Brännmark, Nils Sundén).

Tredje perioden: 2–1 (42.02) Gustav Lindmark (Elias Brännmark), 3–1 (52.16) Nils Sundén (Gustav Lindmark, Elias Brännmark).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Sunderby: 3-0-2

Lejon: 3-0-2

Nästa match:

Sunderby: Piteå HC, hemma, 27 november

Lejon: Kalix HC, hemma, 27 november