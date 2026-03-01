Sunderby SK U18 vann klart borta mot Clemensnäs U18

Seger för Sunderby SK U18 med 6–1 mot Clemensnäs U18

Sunderby SK U18:s sjunde seger på de senaste nio matcherna

John Öhrling avgjorde för Sunderby SK U18

Det blev en klar seger för Sunderby SK U18 när laget vann på bortaplan mot Clemensnäs U18 i U18 regional norr fortsättning vår herr. Sunderby SK U18 vann med klara 6–1 (0–0, 4–1, 2–0).

Segern var Sunderby SK U18:s sjunde på de senaste nio matcherna, och femte raka segern på bortaplan.

Vännäs U18 nästa för Sunderby SK U18

Första perioden blev mållös.

Sunderby SK U18 var vassast i andra perioden som laget vann klart och ställningen efter två perioder var 1–4.

8.02 in i tredje perioden slog Joel Eriksson till framspelad av Liam Palo och Folke Sundqvist och ökade ledningen. Målet var Joel Erikssons femte i U18 regional norr fortsättning vår herr.

Efter 15.02 slog Viktor Lundberg till på nytt på pass av Loke Aronsson och Noel Ström och ökade ledningen för Sunderby SK U18.

Sunderby SK U18:s Viktor Lundberg stod för fyra poäng, varav två mål, John Öhrling gjorde två mål och ett assist och Axel Johansson hade tre assists.

Lagen har mötts fyra gånger tidigare under säsongen.

Nästa motstånd för Clemensnäs U18 är Umeå Hockeyklubb U18. Lagen möts onsdag 4 mars 20.00 i Nolia Ishall. Sunderby SK U18 tar sig an Vännäs U18 hemma lördag 7 mars 16.00.

Clemensnäs U18–Sunderby SK U18 1–6 (0–0, 1–4, 0–2)

U18 regional norr fortsättning vår herr, Kopparhallen

Andra perioden: 0–1 (20.14) Leo Laitamaa (Noel Ström), 0–2 (21.27) John Öhrling (Viktor Lundberg, Axel Johansson), 0–3 (35.01) Viktor Lundberg (John Öhrling, Axel Johansson), 0–4 (38.35) John Öhrling (Viktor Lundberg, Axel Johansson), 1–4 (39.07) Oskar Öhrvall (Casper Wahlberg, Ludwig Lindvall).

Tredje perioden: 1–5 (48.02) Joel Eriksson (Liam Palo, Folke Sundqvist), 1–6 (55.02) Viktor Lundberg (Loke Aronsson, Noel Ström).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Clemensnäs U18: 0-1-4

Sunderby SK U18: 3-1-1

Nästa match:

Clemensnäs U18: Umeå Hockey Klubb, borta, 4 mars 20.00

Sunderby SK U18: Vännäs HC, hemma, 7 mars 16.00