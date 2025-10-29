Sunderby SK U18 höll nollan och vann mot Haparanda

Sunderby SK U18 vann med 2–0 mot Haparanda

Joel Eriksson matchvinnare för Sunderby SK U18

Andra raka förlusten för Haparanda

Inte ett enda insläppt mål och två mål framåt. Sunderby SK U18 vann på hemmaplan mot Haparanda i U18 division 1 norra A herr. Den målsnåla matchen slutade 2–0 (0–0, 1–0, 1–0).

Sunderby SK U18–Haparanda – mål för mål

Den första perioden slutade 0–0. 19.55 in i andra perioden gjorde Sunderby SK U18 1–0. Målskytt var Joel Eriksson assisterad av Gabriel Hollberg och Neo Stålnacke. Emil Hezekielsson stod för målet när laget punkterade matchen med ett 2–0-mål med en sekund kvar att spela framspelad av Joel Eriksson. 2–0-målet blev matchens sista.

Sunderby SK U18 har tre segrar och två förluster och 13–19 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Haparanda har två vinster och tre förluster och 15–12 i målskillnad.

Sunderby SK U18:s nya tabellposition är sjätte plats medan Haparanda är på femte plats.

Lagen möts på nytt i Norra Finans Arena den 12 november.

Nästa motstånd för Sunderby SK U18 är Bodens HF U18. Haparanda tar sig an Brooklyn Tigers UHF U18 borta. Båda matcherna spelas måndag 3 november 19.30.

Sunderby SK U18–Haparanda 2–0 (0–0, 1–0, 1–0)

U18 division 1 norra A herr, Sunderby Ishall

Andra perioden: 1–0 (39.55) Joel Eriksson (Gabriel Hollberg, Neo Stålnacke).

Tredje perioden: 2–0 (59.59) Emil Hezekielsson (Joel Eriksson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Sunderby SK U18: 3-0-2

Haparanda: 2-1-2

Nästa match:

Sunderby SK U18: Bodens HF, hemma, 3 november

Haparanda: Brooklyn Tigers UHF, borta, 3 november