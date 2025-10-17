Sunderby SK U18 bröt Brooklyn Tigers HF U18:s fina vinstsvit

3–3 mellan Brooklyn Tigers HF U18 och Sunderby SK U18

Loke Aronsson kvitterade i 45:e minuten

Brooklyn Tigers HF U18 nu första, Sunderby SK U18 på åttonde plats

Brooklyn Tigers HF U18 har spelat bra i U18 division 1 norra A herr. Inför matchen hemma mot Sunderby SK U18 hade laget tagit sex raka segrar. På fredagen tog det stopp och matchen i Lulebohallen slutade 3–3 (0–0, 3–1, 0–2, 0–0, 0–0) efter straffar.

Brooklyn Tigers HF U18–Sunderby SK U18 – mål för mål

Den första perioden slutade mållös. Efter 49 sekunder i andra perioden gjorde Sunderby SK U18 0–1 genom Joel Eriksson.

Brooklyn Tigers HF U18 gjorde dock tre raka mål och gick från underläge 0–1 till ledning med 3–1. Sunderby SK U18 reducerade och kvitterade till 3–3 genom Gabriel Hollberg och Loke Aronsson i början av tredje perioden i tredje perioden.

Inget av lagen lyckades göra mål i förlängningen.

Femte perioden blev mållös.

Brooklyn Tigers HF U18 har fyra segrar och en oavgjord och 21–9 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Sunderby SK U18 har tre vinster, en oavgjord och en förlust och 20–14 i målskillnad.

För Brooklyn Tigers HF U18 gör resultatet att man nu leder serien medan Sunderby SK U18 är på åttonde plats. Brooklyn Tigers HF U18 var sexa i tabellen för 20 dagar sedan, men har fått ett lyft.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 4 december i Sunderby Ishall.

I nästa omgång har Brooklyn Tigers HF U18 Bodens HF U18 borta i Hive Arena, måndag 20 oktober 19.00. Sunderby SK U18 spelar hemma mot Kiruna IF U18 lördag 18 oktober 12.00.

Brooklyn Tigers HF U18–Sunderby SK U18 3–3 (0–0, 3–1, 0–2, 0–0, 0–0)

U18 division 1 norra A herr, Lulebohallen

Andra perioden: 0–1 (20.49) Joel Eriksson, 1–1 (21.08) Liam Palo (Ville Henriksson), 2–1 (26.14) Gustav Björk (Robin Verlehag), 3–1 (30.29) Johan Landström (Elias Engman, Elias Gunnarfeldt).

Tredje perioden: 3–2 (43.48) Gabriel Hollberg (Loke Aronsson, Viktor Lundberg), 3–3 (45.20) Loke Aronsson (Viktor Lundberg, Gabriel Hollberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Brooklyn Tigers HF U18: 4-1-0

Sunderby SK U18: 3-1-1

Nästa match:

Brooklyn Tigers HF U18: Bodens HF, borta, 20 oktober

Sunderby SK U18: Kiruna IF, hemma, 18 oktober