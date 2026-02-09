Sunderby SK U18 besegrade Kalix U18 efter Douglas Vikman Lunds dubbel

Seger för Sunderby SK U18 med 4–2 mot Kalix U18

Douglas Vikman Lund med två mål för Sunderby SK U18

Neo Stålnacke avgjorde för Sunderby SK U18

Det blev Sunderby SK U18 som gick segrande ur mötet med Kalix U18 i U18 division 1 norra A fortsättning herr på bortaplan, med 4–2 (1–0, 2–0, 1–2).

Sunderby SK U18:s Douglas Vikman Lund tvåmålsskytt

Alex Karlsson gav gästande Sunderby SK U18 ledningen efter tolv minuters spel efter pass från Folke Printz och Sixten Hökfors.

Efter 4.41 i andra perioden nätade Douglas Vikman Lund framspelad av Gabriel Hollberg och gjorde 0–2. Neo Stålnacke gjorde dessutom 0–3 efter 10.55 på pass av Melvin Karlsson och Alex Karlsson.

Kalix U18 reducerade dock till 1–3 genom Kirill Tabunov tidigt i tredje perioden av perioden.

Sunderby SK U18 ökade ledningen till 1–4, återigen genom Douglas Vikman Lund efter 6.44.

Viktor Savinen Eidegren reducerade förvisso men närmare än 2–4 kom inte Kalix U18. Sunderby SK U18 tog därmed en stabil seger.

Sunderby SK U18 ligger på femte plats i tabellen efter matchen medan Kalix U18 är på tredje plats.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Kalix HC vunnit.

I nästa match möter Kalix U18 Brooklyn Tigers HF U18 borta på onsdag 11 februari 19.00. Sunderby SK U18 möter Lycksele SK U18 lördag 14 februari 17.30 hemma.

Kalix U18–Sunderby SK U18 2–4 (0–1, 0–2, 2–1)

U18 division 1 norra A fortsättning herr, Part Arena

Första perioden: 0–1 (12.09) Alex Karlsson (Folke Printz, Sixten Hökfors).

Andra perioden: 0–2 (24.41) Douglas Vikman Lund (Gabriel Hollberg), 0–3 (30.55) Neo Stålnacke (Melvin Karlsson, Alex Karlsson).

Tredje perioden: 1–3 (43.21) Kirill Tabunov, 1–4 (46.44) Douglas Vikman Lund (Gabriel Hollberg, Melvin Karlsson), 2–4 (52.56) Viktor Savinen Eidegren (Axel Persson, Hugo Stenback).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kalix U18: 3-1-1

Sunderby SK U18: 2-1-2

Nästa match:

Kalix U18: Brooklyn Tigers HF, borta, 11 februari 19.00

Sunderby SK U18: Lycksele SK, hemma, 14 februari 17.30