Sunderby SK J18 vann – efter Gabriel Hollbergs hattrick

Sunderby SK J18 segrade – 5–4 efter straffar

Gabriel Hollberg tremålsskytt för Sunderby SK J18

Tredje raka segern för Sunderby SK J18

Gabriel Hollberg stod för tre mål när Sunderby SK J18 vann mot Lycksele på bortaplan i U18 division 1 norra A herr. Till slut blev det 5–4 (2–0, 1–2, 1–2, 0–0, 1–0) efter straffar.

Sunderby SK J18 tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 0–2. Lycksele reducerade dock till 1–2 genom Bror Söder Jonsson efter 7.31 av perioden.

Efter 12.09 i andra perioden gjorde Sunderby SK J18 1–3 genom Isak Olofsson och kom allt närmare segern.

Lycksele gjorde 2–3 genom Arvid Sundström med 1.41 kvar att spela av perioden. Bror Söder Jonsson och Fabian Vernersson låg sen bakom vändningen till 4–3 för Lycksele.

Sunderby SK J18 kvitterade till 4–4 genom Jacob Forsström med knappt fyra minuter kvar att spela. I straffläggningen var det Sunderby SK J18 som avgjorde till 4–5. Den avgörande straffen stod Gabriel Hollberg för.

Gabriel Hollberg gjorde tre mål för Sunderby SK J18 och Jacob Forsström stod för tre poäng, varav ett mål. Wilmer Wännberg hade tre assists för Lycksele.

Lycksele har fem förluster och 10–42 i målskillnad på de senaste fem matcherna. Det här var Lyckseles andra uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Sunderby SK J18:s andra uddamålsseger.

Den 15 november tar lagen sig an varandra igen, då i Sunderby Ishall.

Lördag 11 oktober 15.00 spelar Lycksele borta mot Kalix. Sunderby SK J18 möter Brooklyn Tigers HF J18 borta i Lulebohallen fredag 17 oktober 19.30.

Lycksele–Sunderby SK J18 4–5 (0–2, 2–1, 2–1, 0–0, 0–1)

U18 division 1 norra A herr, Swoosh Arena

Första perioden: 0–1 (12.24) Gabriel Hollberg (William Lidhammar, Jacob Forsström), 0–2 (19.58) Gabriel Hollberg (Jacob Forsström, Elliot Lundbäck).

Andra perioden: 1–2 (27.31) Bror Söder Jonsson (Wilmer Wännberg, Axel Bygden), 1–3 (32.09) Isak Olofsson (William Lidhammar, Isak Nordmark), 2–3 (38.19) Arvid Sundström (Wilmer Wännberg).

Tredje perioden: 3–3 (41.18) Bror Söder Jonsson (Oskar Vedbring, Wilmer Wännberg), 4–3 (50.15) Fabian Vernersson (Viktor Hedman), 4–4 (56.54) Jacob Forsström (Isak Nordmark).

Straffar: 4–5 (65.00) Gabriel Hollberg.

Nästa match:

Lycksele: Kalix HC, borta, 11 oktober

Sunderby SK J18: Brooklyn Tigers HF, borta, 17 oktober