Sunderby besegrade Umeå Hockeyklubb efter Alve Mikaelssons dubbel

Sunderby vann med 7–4 mot Umeå Hockeyklubb

Alve Mikaelsson med två mål för Sunderby

Fjärde förlusten i följd för Umeå Hockeyklubb

Det blev Sunderby som gick segrande ur mötet med Umeå Hockeyklubb i U20 region norr topp 8 herr på bortaplan, med 7–4 (1–0, 3–2, 3–2).

Alve Mikaelsson gjorde två mål för Sunderby

Sunderby började vassast och gjorde 0–1 redan i matchupptakten. Efter bara 1.55 slog Hugo Florén till efter förarbete av Alexander Linder.

Bortalaget var starkast i även i andra perioden. Laget vann perioden med 2–3 och ställningen efter två perioder var 2–4.

Sunderby vann också tredje perioden 2–3 och ställningen efter tre perioder var 4–7.

Sunderbys Alve Mikaelsson stod för fyra poäng, varav två mål och Lukas Allström gjorde ett mål och spelade fram till tre mål. Maximus Fjällby gjorde ett mål och totalt tre poäng för Umeå Hockeyklubb.

Det här betyder att Umeå Hockeyklubb slutar på åttonde plats och Sunderby på sjunde plats.

När lagen möttes senast vann Sunderby med 5–2.

Umeå Hockeyklubb–Sunderby 4–7 (0–1, 2–3, 2–3)

U20 region norr topp 8 herr, Nolia Ishall

Första perioden: 0–1 (1.55) Hugo Florén (Alexander Linder).

Andra perioden: 1–1 (25.45) Alex Alasaarela (Maximus Fjällby, Lucas Widmark), 1–2 (27.18) Lukas Allström (Alve Mikaelsson, Filip Nilsson), 1–3 (31.32) Viggo Johansson (Lukas Allström, Alve Mikaelsson), 2–3 (32.03) David Lidberg Vikström (Albin Sandström), 2–4 (38.16) Paul Nabatame (Elian Alldén).

Tredje perioden: 3–4 (51.43) Maximus Fjällby (Wilmer Gustavsson), 3–5 (53.40) Alve Mikaelsson, 3–6 (54.04) William Schäder (Lukas Allström), 4–6 (58.04) Alex Alasaarela (Maximus Fjällby, Ludvig Lidén), 4–7 (59.55) Alve Mikaelsson (Lukas Allström, Viggo Karlsson – Wågström).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Umeå Hockeyklubb: 1-0-4

Sunderby: 2-0-3