Strömsbro vann i förlängningen mot Malung

Det blev en riktigt tajt match när Malung tog emot Strömsbro i U20 region väst herr. Matchen avgjordes först i förlängningen där bortalaget var starkast och segerresultatet blev 4–3 (2–1, 1–1, 0–1, 1–0). Stor matchhjälte i förlängningen blev Axel Kjerrman som stod för det avgörande målet.

Strömsbro tog ledningen i början av första perioden genom Wilmer Björk Eriksson.

Malung kvitterade till 1–1 genom Arvid Läth efter 6.31.

Efter 15.02 i matchen gjorde Strömsbro 1–2 genom Jesper Lindberg. Malung kvitterade till 2–2 genom Felix Ehrling i början av andra perioden i andra perioden.

Strömsbro tog ledningen på nytt genom Wilmer Björk Eriksson som gjorde sitt andra mål efter 8.42. Malung kvitterade till 3–3 redan efter efter 3.30 i tredje perioden genom Linus Pelsholen. Stor matchhjälte för Strömsbro blev Axel Kjerrman som 3.32 in i förlängningen satte det avgörande 4–3-målet.

Det här var Malungs tredje uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Strömsbros tredje uddamålsseger.

Säsongens första möte lagen emellan vann Strömsbro IF med 6–2.

Nästa motstånd för Malung är Orsa. Lagen möts onsdag 12 november 19.00 i Orsa Ishall. Strömsbro tar sig an Valbo J20 hemma tisdag 11 november 19.40.

Malung–Strömsbro 3–4 (1–2, 1–1, 1–0, 0–1)

U20 region väst herr, Malungs Ishall

Första perioden: 0–1 (4.01) Wilmer Björk Eriksson (Isak Malmström, Zacharias Jandrén), 1–1 (6.31) Arvid Läth (Mattias Lövengärd, Ludvig Eljas), 1–2 (15.02) Jesper Lindberg (Wilmer Björk Eriksson, Jakob Pommer).

Andra perioden: 2–2 (25.37) Felix Ehrling (Jon Höglund, Erik Ström), 2–3 (28.42) Wilmer Björk Eriksson (Linus Forsman, Jesper Lindberg).

Tredje perioden: 3–3 (43.30) Linus Pelsholen.

Förlängning: 3–4 (63.32) Axel Kjerrman (Linus Åbom).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Malung: 1-1-3

Strömsbro: 2-0-3

Nästa match:

Malung: Orsa IK, borta, 12 november

Strömsbro: Valbo HC, hemma, 11 november