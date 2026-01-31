Strömsbro starkast – avgjorde i förlängningen mot Orsa

Strömsbro segrade – 4–3 efter förlängning

Strömsbros fjärde seger på de senaste fem matcherna

Wilmer Björk Eriksson avgjorde för Strömsbro

Strömsbros väg till seger mot Orsa hemma i U20 region väst herr blev allt annat än enkel. Först i förlängningen kunde Strömsbro avgöra till 4–3 (0–2, 1–1, 2–0, 1–0) och ta bonuspoängen. Stor matchhjälte i förlängningen blev Wilmer Björk Eriksson som stod för det avgörande målet.

Segern var Strömsbros fjärde på de senaste fem matcherna, och fjärde raka segern på hemmaplan.

Strömsbro–Orsa – mål för mål

Alfred Vallin gav Orsa ledningen efter 6.33 efter förarbete av Isac Hedberg och John Jernberg. Laget gjorde 0–2 när Kevin Sahlman slog till framspelad av Isac Hedberg och Malte Willford efter 9.10.

Efter 1.51 i andra perioden reducerade Strömsbro till 1–2 genom Axel Kjerrman med assist av Alfred Thorén och Jakob Pommer. Efter 14.15 i andra perioden slog Oscar Ytterbring till på pass av Malte Willford och Vilmer Gräll och gjorde 1–3.

6.49 in i tredje perioden slog Linus Åbom till framspelad av Filip Jaxgård och Zacharias Jandrén och reducerade. Efter 16.14 slog Sergejs Avotins till framspelad av Måns Knudsen och Jakob Pommer och kvitterade för Strömsbro.

Stor matchhjälte för Strömsbro 1.10 in i förlängningen blev Wilmer Björk Eriksson med det avgörande 4–3-målet.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Strömsbro på tredje plats och Orsa på fjärde plats.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Orsa IK har vunnit de senaste två mötena före den här matchen. Strömsbro IF vann den första matchen lagen emellan under säsongen.

Tisdag 3 februari 19.30 spelar Strömsbro borta mot Hudiksvall.

Strömsbro–Orsa 4–3 (0–2, 1–1, 2–0, 1–0)

U20 region väst herr, Testebo Arena

Första perioden: 0–1 (6.33) Alfred Vallin (Isac Hedberg, John Jernberg), 0–2 (9.10) Kevin Sahlman (Isac Hedberg, Malte Willford).

Andra perioden: 1–2 (21.51) Axel Kjerrman (Alfred Thorén, Jakob Pommer), 1–3 (34.15) Oscar Ytterbring (Malte Willford, Vilmer Gräll).

Tredje perioden: 2–3 (46.49) Linus Åbom (Filip Jaxgård, Zacharias Jandrén), 3–3 (56.14) Sergejs Avotins (Måns Knudsen, Jakob Pommer).

Förlängning: 4–3 (61.10) Wilmer Björk Eriksson.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Strömsbro: 4-0-1

Orsa: 2-2-1

Nästa match:

Strömsbro: Hudiksvalls HC, borta, 3 februari 19.30