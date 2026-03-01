Strömsbro nollade Lindlöven J18 – vann med 4–0

Seger för Strömsbro med 4–0 mot Lindlöven J18

Strömsbros femte seger på de senaste sex matcherna

Noah Lahtinen med två mål för Strömsbro

Strömsbro höll nollan när laget vann på hemmaplan mot Lindlöven J18 i U18 regional väst fortsättning vår herr. Matchen slutade 4–0 (1–0, 1–0, 2–0).

Segern var Strömsbros femte på de senaste sex matcherna.

Noah Lahtinen gjorde två mål för Strömsbro

Noah Lahtinen gjorde 1–0 till Strömsbro efter bara 3.30 assisterad av Mille Thunman och Gustav Ytterbom.

Efter 16.23 i andra perioden slog Noah Lahtinen till på nytt på pass av Mille Thunman och Theodor Westland och gjorde 2–0.

3.13 in i tredje perioden nätade Strömsbros Mille Thunman framspelad av Theodor Westland och Noah Lahtinen och ökade ledningen. Strömsbro gjorde också 4–0 genom Ludvig Eklund efter pass från Oscar Wennberg efter 4.15.

Noah Lahtinen gjorde två mål för Strömsbro och ett målgivande pass och Mille Thunman stod för ett mål och två assists.

Lagen har mötts fyra gånger tidigare under säsongen.

I nästa match, torsdag 5 mars möter Strömsbro Hudiksvall hemma i Testebo Arena 19.40 medan Lindlöven J18 spelar hemma mot Borlänge 19.15.

Strömsbro–Lindlöven J18 4–0 (1–0, 1–0, 2–0)

U18 regional väst fortsättning vår herr, Testebo Arena

Första perioden: 1–0 (3.30) Noah Lahtinen (Mille Thunman, Gustav Ytterbom).

Andra perioden: 2–0 (36.23) Noah Lahtinen (Mille Thunman, Theodor Westland).

Tredje perioden: 3–0 (43.13) Mille Thunman (Theodor Westland, Noah Lahtinen), 4–0 (44.15) Ludvig Eklund (Oscar Wennberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Strömsbro: 4-0-1

Lindlöven J18: 2-1-2

Nästa match:

Strömsbro: Hudiksvalls HC, hemma, 5 mars 19.40

Lindlöven J18: Borlänge HF, hemma, 5 mars 19.15