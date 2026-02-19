Strömsbro avgjorde tät match mot Valbo J18 i tredje perioden

Strömsbro-seger med 5–3 mot Valbo J18

Strömsbros femte seger på de senaste sex matcherna

Strömsbros Noah Lahtinen tvåmålsskytt

Matchen mellan hemmalaget Valbo J18 och gästande Strömsbro var jämn ända till den tredje perioden. Där avgjorde Strömsbro och vann matchen i U18 regional väst fortsättning vår herr med 5–3 (1–1, 1–1, 3–1).

Segern var Strömsbros femte på de senaste sex matcherna.

Arvid Boëthius gjorde avgörande målet

Noah Lahtinen gjorde 1–0 till Strömsbro efter bara 1.09. Valbo J18 kvitterade till 1–1 redan efter efter 3.33 i första perioden genom Max Olsson framspelad av Mateus Jonsson och Joakim Lindberg.

Efter 13.34 i andra perioden slog Noah Lahtinen till på nytt framspelad av Theodor Westland och Rasmus Hörnqvist Karl och gav Strömsbro ledningen. Valbo J18:s Joakim Lindberg gjorde 2–2 efter 14.38 på pass av Mateus Jonsson och Max Olsson.

Strömsbro hade övertaget i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 0.33 genom Ludvig Eklund och gick upp till 2–4 innan Valbo J18 svarade.

3–5 blev det till slut för Strömsbro.

Resultatet innebär att Valbo J18 ligger kvar på tredje plats och Strömsbro på fjärde plats i tabellen.

Lagen har mötts fyra gånger tidigare under säsongen.

Söndag 22 februari möter Valbo J18 Lindlöven J18 borta 16.00 och Strömsbro möter Kils AIK J18 hemma 16.45.

Valbo J18–Strömsbro 3–5 (1–1, 1–1, 1–3)

U18 regional väst fortsättning vår herr, NickBack Arena

Första perioden: 0–1 (1.09) Noah Lahtinen, 1–1 (3.33) Max Olsson (Mateus Jonsson, Joakim Lindberg).

Andra perioden: 1–2 (33.34) Noah Lahtinen (Theodor Westland, Rasmus Hörnqvist Karl), 2–2 (34.38) Joakim Lindberg (Mateus Jonsson, Max Olsson).

Tredje perioden: 2–3 (40.33) Ludvig Eklund (Artur Yanchalouski, Mille Thunman), 2–4 (45.15) Arvid Boëthius (Troy Nordli, William Aflarenko), 3–4 (46.18) Vigge Öhlander (Milo Mcguinness, Lukas Albertsson), 3–5 (59.11) Melvin Gustafsson.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Valbo J18: 3-0-2

Strömsbro: 4-1-0

Nästa match:

Valbo J18: Lindlövens IF, borta, 22 februari 16.00

Strömsbro: Kils AIK, hemma, 22 februari 16.45