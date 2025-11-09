Strömsbro avgjorde i straffläggningen hemma mot Valbo J18

Strömsbro-seger med 4–3 efter straffar

Mille Thunman matchvinnare för Strömsbro

Andra raka segern för Strömsbro

Det blev en riktigt tajt match när Strömsbro tog emot Valbo J18 i U18 regional väst fortsättning herr. Matchen avgjordes först efter straffar där Strömsbro var starkast. Slutresultatet blev 4–3 (0–0, 1–3, 2–0, 0–0, 1–0). Mille Thunman blev matchhjälte med sitt avgörande straffmål.

Resultatet innebär att Valbo J18 nu har fyra förluster i rad.

Grums nästa för Strömsbro

Den första perioden slutade mållös. Valbo J18 stod för tre raka mål i andra perioden när laget gick upp till till 0–3.

Strömsbro reducerade dock till 1–3 genom Mille Thunman efter 19.47 av perioden. Strömsbro reducerade och kvitterade till 3–3 genom två mål av Oscar Wennberg med 31 sekunder kvar att spela. Strömsbro vann straffläggningen efter att Mille Thunman satt den avgörande straffen.

Mille Thunman gjorde två mål för Strömsbro och spelade dessutom fram till ett mål.

Strömsbro har två segrar och tre förluster och 17–21 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Valbo J18 har en vinst och fyra förluster och 18–20 i målskillnad. Förlusten var Valbo J18:s tredje uddamålsförlust.

Det här betyder att Strömsbro nu ligger på fjärde plats i tabellen och Valbo J18 är på femte plats.

När lagen möttes senast vann Valbo HC med 6–4.

Strömsbro tar sig an Grums i nästa match hemma söndag 23 november 12.40. Valbo J18 möter samma dag 11.45 Lindlöven J18 borta.

Strömsbro–Valbo J18 4–3 (0–0, 1–3, 2–0, 0–0, 1–0)

U18 regional väst fortsättning herr, Testebo Arena

Andra perioden: 0–1 (22.23) Max Olsson (Mateus Jonsson, Lukas Albertsson), 0–2 (26.01) Lukas Albertsson, 0–3 (34.48) Mateus Jonsson (Neo Rask), 1–3 (39.47) Mille Thunman (Theodor Westland, Alexander Dahlund).

Tredje perioden: 2–3 (44.32) Oscar Wennberg (Mille Thunman, Ludvig Eklund), 3–3 (59.29) Oscar Wennberg (Gustav Ytterbom).

Straffar: 4–3 (65.00) Mille Thunman.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Strömsbro: 2-2-1

Valbo J18: 1-3-1

Nästa match:

Strömsbro: Grums IK, hemma, 23 november

Valbo J18: Lindlövens IF, borta, 23 november