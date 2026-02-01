Strömsbro 2:s fina svit håller i sig efter 7–2 mot Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne

Strömsbro 2 segrade – 7–2 mot Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne

Strömsbro 2:s femte seger på de senaste fem matcherna

Strömsbro 2:s Nilas Rangrost tremålsskytt

2–7 (1–1, 1–2, 0–4) blev resultatet när Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne och Strömsbro 2 möttes i Internetport Arena på söndagen. I och med detta har Strömsbro 2 fem raka segrar i U18 division 1 västra A vår.

Nilas Rangrost med tre mål för Strömsbro 2

Adam Lenholm gjorde 1–0 till Strömsbro 2 efter 8.40 på pass av Olle Arnberg och Sigge Malmberg. Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne kvitterade när Noah Dahlström hittade rätt efter förarbete från Lucas Stenberg efter 18.13.

Efter 47 sekunder i andra perioden gjorde Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne 2–1 genom Alexander Sundberg.

Olle Arnberg och Nilas Rangrost såg till att Strömsbro 2 vände till ledning med 2–3.

Även i tredje perioden var det Strömsbro 2 som spelade bäst och gick från 2–3 till 2–7 genom två mål av Nilas Rangrost, och ett mål var av Edward Von Haartman och Malte Lindholm.

Strömsbro 2:s Hjalmar Smedberg hade tre assists, Olle Arnberg gjorde ett mål och spelade fram till två mål och Nilas Rangrost gjorde tre mål.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Strömsbro IF 2 vunnit.

I nästa omgång har Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne Gävle borta i Monitor ERP Arena, söndag 8 februari 12.00. Strömsbro 2 spelar hemma mot Valbo HC 2 torsdag 5 februari 19.40.

Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne–Strömsbro 2 2–7 (1–1, 1–2, 0–4)

U18 division 1 västra A vår, Internetport Arena

Första perioden: 0–1 (8.40) Adam Lenholm (Olle Arnberg, Sigge Malmberg), 1–1 (18.13) Noah Dahlström (Lucas Stenberg).

Andra perioden: 2–1 (20.47) Alexander Sundberg, 2–2 (30.24) Olle Arnberg (Oscar Aflarenko, Hjalmar Smedberg), 2–3 (33.08) Nilas Rangrost (Hjalmar Smedberg, Troy Nordli).

Tredje perioden: 2–4 (44.41) Edward Von Haartman, 2–5 (45.22) Nilas Rangrost (Olle Arnberg, Hjalmar Smedberg), 2–6 (47.51) Malte Lindholm (Adam Lenholm, Oscar Aflarenko), 2–7 (55.25) Nilas Rangrost (Edward Von Haartman).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne: 1-0-4

Strömsbro 2: 5-0-0

Nästa match:

Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne: Gävle GIK, borta, 8 februari 12.00

Strömsbro 2: Valbo HC:2, hemma, 5 februari 19.40