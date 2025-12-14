Strömsbro 2 utklassade Bollnäs/Alfta U18 på bortaplan

Strömsbro 2 segrade – 15–2 mot Bollnäs/Alfta U18

Strömsbro 2:s sjätte seger på de senaste sju matcherna

Mille Thunman femmålsskytt för Strömsbro 2

Strömsbro 2 dominerade stort när laget vann på bortaplan mot Bollnäs/Alfta U18 i U18 Div 1 västra A herr med hela 15–2 (5–1, 2–1, 8–0).

Strömsbro 2:s Mille Thunman var matchens utropstecken och stod för hela fem mål.

Segern var Strömsbro 2:s sjätte på de senaste sju matcherna.

Oscar Aflarenko blev matchvinnare

Strömsbro 2 var vassast i första perioden som laget vann klart med 5–1.

Bortalaget var starkast i även i andra perioden. Laget vann perioden med 1–2 och ställningen efter två perioder var 2–7.

Strömsbro 2 fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 15–2. Målen i sista perioden gjordes av Mille Thunman, som gjorde fyra mål, Ture Ageflod, William Aflarenko, Troy Nordli och Alve Bergfeldt.

Det här betyder att Bollnäs/Alfta U18 slutar på sjätte plats och Strömsbro 2 på andra plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann Strömsbro IF 2 med 17–5.

Bollnäs/Alfta U18–Strömsbro 2 2–15 (1–5, 1–2, 0–8)

U18 Div 1 västra A herr, Bollnäs Ishall

Första perioden: 0–1 (1.16) Oscar Aflarenko, 0–2 (2.14) Mille Thunman (Ture Ageflod), 0–3 (3.59) Oscar Aflarenko (Malte Lindholm), 0–4 (6.34) Melvin Waern Eriksson (Ebbe Källström, Alve Bergfeldt), 0–5 (7.37) Theo Bäckius (Mille Thunman, William Ederborg), 1–5 (16.37) Max Källänge (Wille Kaneskär).

Andra perioden: 1–6 (23.52) Ture Ageflod, 2–6 (30.00) Wiktor Olsson (Milo Kiltorp), 2–7 (33.57) Edward Von Haartman (Ture Ageflod).

Tredje perioden: 2–8 (41.04) Troy Nordli, 2–9 (41.45) Ture Ageflod (Oscar Aflarenko), 2–10 (50.42) Alve Bergfeldt (Melvin Waern Eriksson), 2–11 (52.01) Mille Thunman (William Ederborg, Theo Bäckius), 2–12 (53.49) William Aflarenko (Nilas Rangrost), 2–13 (54.08) Mille Thunman (Olle Arnberg), 2–14 (54.50) Mille Thunman (Theo Bäckius), 2–15 (57.21) Mille Thunman (Theo Bäckius, William Ederborg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Bollnäs/Alfta U18: 2-0-3

Strömsbro 2: 4-0-1