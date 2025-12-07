Strömsbro 2 höll nollan och vann mot Sandviken
- Strömsbro 2-seger med 3–0 mot Sandviken
- Strömsbro 2:s fjärde seger på de senaste fem matcherna
- Troy Nordli matchvinnare för Strömsbro 2
Strömsbro 2 vann på bortaplan mot Sandviken i U18 Div 1 västra A herr i en målsnål match. Laget såg dessutom till att hålla nollan bakåt. Matchen slutade 0–3 (0–0, 0–1, 0–2).
Segern var Strömsbro 2:s fjärde på de senaste fem matcherna.
Huge/Skutskär nästa för Strömsbro 2
Den första perioden slutade 0–0.
Det var först 15.08 in i andra perioden som Strömsbro 2 tog ledningen genom Troy Nordli på pass av Nils Olsson och Theo Bäckius.
12.22 in i tredje perioden nätade Strömsbro 2:s Theo Bäckius på pass av Nils Olsson och Melker Karlsson och ökade ledningen.
Melker Karlsson gjorde också 0–3 efter 15.48.
Med två omgångar kvar är Sandviken sist i serien medan Strömsbro 2 är på tredje plats.
När lagen möttes senast vann Strömsbro IF 2 med 10–7.
På torsdag 11 december 19.40 spelar Sandviken borta mot Valbo HC 2 och Strömsbro 2 hemma mot Huge/Skutskär.
Sandviken–Strömsbro 2 0–3 (0–0, 0–1, 0–2)
U18 Div 1 västra A herr, Arena Jernvallen
Andra perioden: 0–1 (35.08) Troy Nordli (Nils Olsson, Theo Bäckius).
Tredje perioden: 0–2 (52.22) Theo Bäckius (Nils Olsson, Melker Karlsson), 0–3 (55.48) Melker Karlsson.
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Sandviken: 0-0-5
Strömsbro 2: 4-0-1
Nästa match:
Sandviken: Valbo HC:2, borta, 11 december
Strömsbro 2: IK Huge/Skutskärs SK, hemma, 11 december
