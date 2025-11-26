Strömsbro 2 besegrade Sandviken på hemmaplan

Strömsbro 2 segrade – 10–7 mot Sandviken

Strömsbro 2:s fjärde seger på de senaste fem matcherna

Strömsbro 2:s William Aflarenko tremålsskytt

Strömsbro 2 tog hem segern på hemmaplan mot Sandviken i U18 Div 1 västra A herr. 10–7 (4–2, 4–2, 2–3) slutade matchen på onsdagen.

Segern var Strömsbro 2:s fjärde på de senaste fem matcherna, och fjärde raka segern på hemmaplan.

William Aflarenko gjorde tre mål för Strömsbro 2

I första perioden var det Strömsbro 2 som dominerade. Laget vann perioden med 4–2.

Strömsbro 2 övertaget även i andra perioden. Laget inledde målskyttet efter 2.39 genom William Aflarenko och gick upp till 6–2 innan Sandviken kom tillbaka och reducerade till 6–4.

Innan perioden var över hade Strömsbro 2 ryckt åt sig ledningen med 8–4.

Sandviken hade greppet över spelet i tredje perioden. Laget vann perioden med 2–3 men Strömsbro 2 kunde hålla undan och vinna matchen med 10–7.

Sandvikens Walter Näslund Lundell stod för tre poäng, varav två mål. William Aflarenko gjorde tre mål för Strömsbro 2, Troy Nordli gjorde två mål och totalt tre poäng, William Ederborg gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål och Alve Bergfeldt gjorde två mål och spelade dessutom fram till ett mål.

Det här betyder att Strömsbro 2 ligger kvar på andra plats i tabellen och Sandviken sist, på åttonde plats.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 7 december i Arena Jernvallen.

I nästa match, söndag 30 november möter Strömsbro 2 Gävle hemma i Brynäsvallen 16.00 medan Sandviken spelar hemma mot Huge/Skutskär 12.00.

Strömsbro 2–Sandviken 10–7 (4–2, 4–2, 2–3)

U18 Div 1 västra A herr, Monitor ERP Arena

Första perioden: 0–1 (7.33) Walter Näslund Lundell (Isak Dalsäng), 1–1 (8.35) Alve Bergfeldt (Adam Lenholm), 2–1 (10.41) Alve Bergfeldt (Hjalmar Smedberg), 3–1 (12.45) Troy Nordli (William Ederborg, Edward Von Haartman), 3–2 (17.26) Jacob Sundelius, 4–2 (18.06) Mille Eriksson (Melvin Waern Eriksson).

Andra perioden: 5–2 (22.39) William Aflarenko (Olle Arnberg, Alve Bergfeldt), 6–2 (25.57) Olle Arnberg, 6–3 (26.16) Bram Vennix (Isak Dalsäng), 6–4 (29.01) Walter Näslund Lundell, 7–4 (32.45) Troy Nordli (William Ederborg, Ebbe Källström), 8–4 (34.40) William Aflarenko.

Tredje perioden: 8–5 (41.20) Jacob Sundelius (Lukas Wikström), 9–5 (44.26) William Aflarenko (Oscar Aflarenko), 9–6 (48.19) Lukas Wikström (Anton Jansson), 9–7 (49.03) Elvin Svennberg (Walter Näslund Lundell), 10–7 (56.22) William Ederborg (Troy Nordli, Edward Von Haartman).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Strömsbro 2: 4-0-1

Sandviken: 1-0-4

Nästa match:

Strömsbro 2: Gävle GIK, hemma, 30 november

Sandviken: IK Huge/Skutskärs SK, hemma, 30 november