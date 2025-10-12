Strömsbro 2 besegrade Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne med 7–3

Seger för Strömsbro 2 med 7–3 mot Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne

Wille Winberg tremålsskytt för Strömsbro 2

Edward Von Haartman avgjorde för Strömsbro 2

Strömsbro 2 vann mötet i U18 Div 1 västra A herr på bortaplan mot Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne, med 7–3 (2–0, 4–2, 1–1).

Strömsbro 2 tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 0–2. Bortalaget var starkast i även i andra perioden. Laget vann perioden med 2–4 och ställningen efter två perioder var 2–6.

Efter 9.06 i tredje perioden ökade Strömsbro 2 på till 2–7 återigen genom Wille Winberg.

Melvin Svensson reducerade förvisso men närmare än 3–7 kom inte Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne. Strömsbro 2 tog därmed en stabil seger.

Strömsbro 2:s Wille Winberg stod för fyra poäng, varav tre mål.

Den 16 november tar lagen sig an varandra igen, då i Testebo Arena.

Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne tar sig an Valbo HC 2 i nästa match borta torsdag 16 oktober 19.00. Strömsbro 2 möter Gävle borta söndag 19 oktober 13.30.

Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne–Strömsbro 2 3–7 (0–2, 2–4, 1–1)

U18 Div 1 västra A herr, Internetport Arena

Första perioden: 0–1 (1.50) Wille Winberg, 0–2 (12.50) Olle Arnberg (Mille Eriksson).

Andra perioden: 0–3 (21.59) Ture Ageflod (Wille Winberg), 0–4 (31.00) Edward Von Haartman, 1–4 (33.02) Sigge Asplund, 1–5 (37.53) Wille Winberg, 2–5 (38.53) Kim Binett (Noel Persson), 2–6 (39.48) William Ederborg (Troy Nordli, Nilas Rangrost).

Tredje perioden: 2–7 (49.06) Wille Winberg (William Ederborg), 3–7 (50.41) Melvin Svensson (Noel Persson, Kim Binett).

Nästa match:

Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne: Valbo HC:2, borta, 16 oktober

Strömsbro 2: Gävle GIK, borta, 19 oktober