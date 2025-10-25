Strandberg och Gardiner nyckelspelare när Växjö vann mot Malmö

Seger för Växjö med 4–2 mot Malmö

Sebastian Strandberg gjorde två mål för Växjö

Tredje raka segern för Växjö

Växjö vann i Malmö Arena mot Malmö i SHL på lördagen. Ställningen var lika i tredje perioden innan Sebastian Strandberg gjorde 2–3 och Reid Gardiner två minuter senare gjorde 2–4. Matchen slutade 2–4 (1–1, 1–1, 0–2).

Sebastian Strandberg med två mål för Växjö

Första perioden var jämn. Malmö inledde bäst och tog ledningen genom Isac Nilsson efter 10.21, men Växjö kvitterade genom Karl Henriksson efter 14.56. Växjö gjorde 1–2 genom Sebastian Strandberg efter 4.50 i andra perioden.

Malmö gjorde 2–2 genom Fredrik Händemark med 4.10 kvar att spela av perioden. Tredje perioden var länge mållös. Växjö gick från 2–2 till 2–4 genom två snabba mål på 1.50 i slutet av perioden av Sebastian Strandberg och Reid Gardiner. Det sista målet kom med 20 sekunder kvar att spela.

Tisdag 28 oktober 19.00 möter Malmö Leksand borta i Tegera Arena medan Växjö spelar hemma mot Djurgården.

Malmö–Växjö 2–4 (1–1, 1–1, 0–2)

SHL, Malmö Arena

Första perioden: 1–0 (10.21) Isac Nilsson (Linus Öberg, Eemil Viro), 1–1 (14.56) Karl Henriksson (Lucas Elvenes, Elias Rosén).

Andra perioden: 1–2 (24.50) Sebastian Strandberg (Ludvig Nilsson), 2–2 (35.50) Fredrik Händemark (Robin Salo).

Tredje perioden: 2–3 (57.50) Sebastian Strandberg (Manuel Ågren, Dennis Rasmussen), 2–4 (59.40) Reid Gardiner.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Malmö: 0-0-5

Växjö: 3-0-2

Nästa match:

Malmö: Leksands IF, borta, 28 oktober

Växjö: Djurgårdens IF, hemma, 28 oktober