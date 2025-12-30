Straffseger för Tranås borta mot Dalen

Tranås-seger med 3–2 efter straffar

Tranås femte seger på de senaste sex matcherna

Markus Ruuskanen med två mål för Tranås

Tranås vann en riktigt jämn match mot Dalen i hockeyettan södra. Avgörandet kom först i straffläggningen där bortalaget var starkare och vann med 3–2 (1–1, 0–0, 1–1, 0–0, 1–0). Det avgörande straffmålet stod Markus Ruuskanen för.

Det här innebär att Tranås nu har fyra segrar i följd i hockeyettan södra.

Markus Ruuskanen gjorde två mål för Tranås

William Romfors gjorde 1–0 till Dalen efter 6.56 efter förarbete av Nils Juntorp och Noel Styrenius.

Tranås kvitterade till 1–1 i slutsekunderna av första perioden genom Bradey Johnson efter pass från Oliver Nilsson och Markus Ruuskanen.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden.

5.28 in i tredje perioden satte Erik Olhans-Lind pucken på pass av Max Forsell och David Rosander och gav laget ledningen.

17.53 in i perioden slog Markus Ruuskanen till framspelad av Petter Eklöf och Pontus Eklöf och kvitterade.

Tranås Markus Ruuskanen blev matchvinnare med den avgörande straffen för gästerna.

Markus Ruuskanen gjorde två mål för Tranås och ett assist.

Dalens nya tabellposition är tolfte plats medan Tranås är på tredje plats.

När lagen möttes på söndagen vann Tranås med 4–1.

Nästa motstånd för Dalen är Mjölby. Tranås tar sig an Borås hemma. Båda matcherna spelas onsdag 7 januari 19.00.

Dalen–Tranås 2–3 (1–1, 0–0, 1–1, 0–0, 0–1)

Hockeyettan södra, Smedjehov

Första perioden: 1–0 (6.56) William Romfors (Nils Juntorp, Noel Styrenius), 1–1 (19.55) Bradey Johnson (Oliver Nilsson, Markus Ruuskanen).

Tredje perioden: 2–1 (45.28) Erik Olhans-Lind (Max Forsell, David Rosander), 2–2 (57.53) Markus Ruuskanen (Petter Eklöf, Pontus Eklöf).

Straffar: 2–3 (65.00) Markus Ruuskanen.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Dalen: 1-1-3

Tranås: 4-1-0

Nästa match:

Dalen: Mjölby HC, hemma, 7 januari 19.00

Tranås: Borås HC, hemma, 7 januari 19.00