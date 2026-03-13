Straffseger för Philadelphia borta mot Minnesota

Det var jämnt hela vägen när Minnesota mötte Philadelphia hemma i NHL. Först efter straffar kunde lagen skiljas åt. Philadelphia var kyligare i avsluten och vann med 3–2 (1–0, 0–2, 1–0, 0–0, 1–0). Travis Konecny blev matchhjälte med sitt avgörande straffmål.

Formen på bortaplan håller därmed i sig för Philadelphia, som nu har fyra raka segrar.

Minnesota–Philadelphia – mål för mål

Philadelphia tog ledningen efter 18 minuters spel genom Emil Andrae assisterad av Trevor Zegras.

Efter 8.39 i andra perioden slog Matt Boldy till framspelad av Mats Zuccarello och Quinn Hughes och kvitterade för Minnesota. Kirill Kaprizov gjorde dessutom 2–1 efter 17.50 på pass av Brock Faber och Quinn Hughes.

7.58 in i tredje perioden satte Owen Tippett pucken framspelad av Carl Grundström och Travis Sanheim och kvitterade.

Philadelphia vann straffläggningen efter att Travis Konecny satt den avgörande straffen.

Resultatet innebär att Minnesota ligger kvar på tredje plats i Central division och Philadelphia på femte plats i Metropolitan division.

Lagens första möte för säsongen vann Philadelphia med 2–1 efter förlängning .

Nästa motstånd för Minnesota är NY Rangers. Lagen möts lördag 14 mars 23.00 i Grand Casino Arena. Philadelphia tar sig an Columbus hemma söndag 15 mars 00.30.

Minnesota–Philadelphia 2–3 (0–1, 2–0, 0–1, 0–0, 0–1)

NHL, Grand Casino Arena

Första perioden: 0–1 (18.35) Emil Andrae (Trevor Zegras).

Andra perioden: 1–1 (28.39) Matt Boldy (Mats Zuccarello, Quinn Hughes), 2–1 (37.50) Kirill Kaprizov (Brock Faber, Quinn Hughes).

Tredje perioden: 2–2 (47.58) Owen Tippett (Carl Grundström, Travis Sanheim).

Straffar: 2–3 (65.00) Travis Konecny.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Minnesota: 3-2-0

Philadelphia: 3-0-2

