Straffseger för Modo Hockey hemma mot Nybro

Modo Hockey-seger med 3–2 efter straffar

Linus Andersson gjorde två mål för Modo Hockey

Elton Hermansson avgjorde för Modo Hockey

Modo Hockey mötte Nybro hemma i en match i hockeyallsvenskan som båda lagen kunde ha vunnit. Efter ordinarie matchtid var det oavgjort och inte heller i förlängningen kunde något lag avgöra. Först efter straffar kunde hemmalaget vinna med 3–2 (1–1, 1–1, 0–0, 0–0, 1–0). Elton Hermansson blev matchhjälte med sitt avgörande straffmål.

Linus Andersson gjorde två mål för Modo Hockey

Nybro tog ledningen efter 14 minuters spel genom Karl Sterner på passning från Alexander Molldén och Oscar Nordin. Efter 17.18 kvitterade Modo Hockey när Linus Andersson slog till.

Efter 3.58 i andra perioden tog laget ledningen återigen genom Linus Andersson framspelad av August Berg och Kyle Topping. Efter 6.27 i andra perioden nätade Elias Stenman framspelad av Marcus Bergman och kvitterade för Nybro.

I tredje perioden gjordes inga mål och matchen gick därmed till förlängning.

I straffläggningen var det Modo Hockey som avgjorde till 3–2. Den avgörande straffen stod Elton Hermansson för.

Modo Hockey har tre segrar och två förluster och 14–15 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Nybro har två vinster och tre förluster och 14–14 i målskillnad.

Med fyra omgångar kvar är Modo Hockey på fjärde plats i tabellen medan Nybro är på nionde plats.

Nästa motstånd för Modo Hockey är Västerås. Nybro tar sig an Oskarshamn borta. Båda matcherna spelas fredag 27 februari 19.00.

Modo Hockey–Nybro 3–2 (1–1, 1–1, 0–0, 0–0, 1–0)

Hockeyallsvenskan, Hägglunds Arena

Första perioden: 0–1 (14.14) Karl Sterner (Alexander Molldén, Oscar Nordin), 1–1 (17.18) Linus Andersson.

Andra perioden: 2–1 (23.58) Linus Andersson (August Berg, Kyle Topping), 2–2 (26.27) Elias Stenman (Marcus Bergman).

Straffar: 3–2 (65.00) Elton Hermansson.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Modo Hockey: 3-0-2

Nybro: 2-2-1

Nästa match:

Modo Hockey: Västerås IK, borta, 27 februari 19.00

Nybro: IK Oskarshamn, borta, 27 februari 19.00