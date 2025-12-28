Straffseger för Djurgården borta mot Skellefteå AIK

Djurgården-seger med 3–2 efter straffar

Jesse Ylönen avgjorde för Djurgården

Tredje raka förlusten för Skellefteå AIK

Djurgården vann en riktigt jämn match mot Skellefteå AIK i SHL. Avgörandet kom först i straffläggningen där bortalaget var starkare och vann med 3–2 (1–0, 1–1, 0–1, 0–0, 1–0). Jesse Ylönen blev hjälte i straffläggningen.

Skellefteå AIK–Djurgården – mål för mål

Charles Hudon gjorde 1–0 till Djurgården efter 4.16 med assist av Joey Laleggia och Joe Snively.

Efter 4.42 i andra perioden nätade Hugo Blixt på pass av Jesse Ylönen och Gustav Lindström och gjorde 0–2.

Skellefteå AIK:s Pontus Johansson gjorde 1–2 efter 5.41 framspelad av Arvid Lundberg och Jonathan Johnson.

4.37 in i tredje perioden satte Rickard Hugg pucken på pass av Jonathan Pudas och Viktor Grahn och kvitterade.

Djurgårdens Jesse Ylönen blev matchvinnare med den avgörande straffen för gästerna.

Det här betyder att Skellefteå AIK är kvar på andra plats och Djurgården stannar på sjunde plats, i serien.

Nästa motstånd för Skellefteå AIK är Brynäs. Djurgården tar sig an Luleå hemma. Båda matcherna spelas tisdag 30 december 19.00.

Skellefteå AIK–Djurgården 2–3 (0–1, 1–1, 1–0, 0–0, 0–1)

SHL, Skellefteå Kraft Arena

Första perioden: 0–1 (4.16) Charles Hudon (Joey Laleggia, Joe Snively).

Andra perioden: 0–2 (24.42) Hugo Blixt (Jesse Ylönen, Gustav Lindström), 1–2 (25.41) Pontus Johansson (Arvid Lundberg, Jonathan Johnson).

Tredje perioden: 2–2 (44.37) Rickard Hugg (Jonathan Pudas, Viktor Grahn).

Straffar: 2–3 (65.00) Jesse Ylönen.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Skellefteå AIK: 2-3-0

Djurgården: 2-0-3

Nästa match:

Skellefteå AIK: Brynäs IF, hemma, 30 december 19.00

Djurgården: Luleå HF, hemma, 30 december 19.00