Straffseger för Brynäs borta mot Rögle

Brynäs vann med 3–2 efter straffar

Oskar Lindblom med två mål för Brynäs

Andra raka förlusten för Rögle

Brynäs vann en riktigt jämn match mot Rögle i SHL. Avgörandet kom först i straffläggningen där Brynäs var starkare och vann med 3–2 (1–0, 0–1, 1–1, 0–0, 1–0). Oskar Lindblom blev matchhjälte med sitt avgörande straffmål.

Oskar Lindblom gjorde två mål för Brynäs

Axel Andersson gjorde 1–0 till Brynäs efter fem minuter efter förarbete från Jakob Silfverberg och Johan Larsson.

Efter 10.40 i andra perioden slog Paul Ladue till framspelad av Calle Själin och Fredrik Olofsson och kvitterade för Rögle.

12.54 in i tredje perioden nätade Brynäs Oskar Lindblom på pass av Axel Andersson och Robert Hägg och gav laget ledningen.

Rögle kvitterade till 2–2 med 1.45 kvar att spela genom Karson Kuhlman på pass av Anton Bengtsson och Daniel Zaar.

Brynäs Oskar Lindblom blev matchvinnare med den avgörande straffen för gästerna.

Rögle stannar därmed på tredje plats och Brynäs på nionde plats i tabellen.

På lördag 20 december 15.15 spelar Rögle borta mot Färjestad och Brynäs hemma mot Frölunda.

Rögle–Brynäs 2–3 (0–1, 1–0, 1–1, 0–0, 0–1)

SHL, Catena Arena

Första perioden: 0–1 (5.39) Axel Andersson (Jakob Silfverberg, Johan Larsson).

Andra perioden: 1–1 (30.40) Paul Ladue (Calle Själin, Fredrik Olofsson).

Tredje perioden: 1–2 (52.54) Oskar Lindblom (Axel Andersson, Robert Hägg), 2–2 (58.15) Karson Kuhlman (Anton Bengtsson, Daniel Zaar).

Straffar: 2–3 (65.00) Oskar Lindblom.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Rögle: 2-1-2

Brynäs: 3-0-2

Nästa match:

Rögle: Färjestads BK, borta, 20 december 15.15

Brynäs: Frölunda HC, hemma, 20 december 15.15