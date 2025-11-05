Straffseger för Boston borta mot NY Islanders

Boston-seger med 4–3 efter straffar

Bostons femte seger på de senaste sex matcherna

Fjärde raka segern för Boston

Boston vann en riktigt jämn match mot NY Islanders i NHL. Avgörandet kom först i straffläggningen där bortalaget var starkare och vann med 4–3 (0–0, 2–2, 1–1, 0–0, 1–0).

I och med detta har Boston fyra raka segrar i NHL.

NY Islanders–Boston – mål för mål

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden. Efter 5.12 i andra perioden gjorde NY Islanders 1–0 genom Anthony Duclair.

Boston gjorde 1–1 genom Viktor Arvidsson efter 12.21 av perioden.

NY Islanders gjorde 2–1 genom Bo Horvat efter 13.10.

Boston gjorde 2–2 genom Pavel Zacha med 2.36 kvar att spela av perioden. NY Islanders tog ledningen på nytt genom Bo Horvat som gjorde sitt andra mål efter 5.10 i tredje perioden.

Boston gjorde 3–3 genom Marat Chusnutdinov med 4.56 kvar att spela av perioden. Laget tog ledningen efter 5.00.

Det här var NY Islanders tredje uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Bostons femte uddamålsseger.

När lagen möttes senast vann Boston Bruins med 5–2.

Nästa motstånd för NY Islanders är Minnesota. Lagen möts lördag 8 november 01.00 i UBS Arena. Boston tar sig an Ottawa hemma fredag 7 november 01.00.

NY Islanders–Boston 3–4 (0–0, 2–2, 1–1, 0–0, 0–1)

NHL, UBS Arena

Andra perioden: 1–0 (25.12) Anthony Duclair (Casey Cizikas, Kyle Maclean), 1–1 (32.21) Viktor Arvidsson (Hampus Lindholm, Casey Mittelstadt), 2–1 (33.10) Bo Horvat (Mathew Barzal, Emil Heineman), 2–2 (37.24) Pavel Zacha (Charlie McAvoy, Morgan Geekie).

Tredje perioden: 3–2 (45.10) Bo Horvat (Matthew Schaefer, Kyle Palmieri), 3–3 (55.04) Marat Chusnutdinov (Fraser Minten, David Pastrnak).

Straffar:.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

NY Islanders: 2-1-2

Boston: 4-0-1

Nästa match:

NY Islanders: Minnesota Wild, hemma, 8 november

Boston: Ottawa Senators, hemma, 7 november