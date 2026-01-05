Straffseger för Almtuna borta mot Nybro

Seger för Almtuna med 5–4 efter straffar

Jacob Grönhagen gjorde två mål för Almtuna

Andra raka förlusten för Nybro

Almtuna vann en riktigt jämn match mot Nybro i hockeyallsvenskan. Avgörandet kom först i straffläggningen där Almtuna var starkare och vann med 5–4 (1–0, 3–1, 0–3, 0–0, 1–0). Det avgörande straffmålet stod Jacob Grönhagen för.

Jacob Grönhagen tvåmålsskytt för Almtuna

Oskar Ståhl gjorde 1–0 till Almtuna efter bara 2.36 med assist av Joel Thulin och Victor Aronsson.

Nybro kvitterade till 1–1 genom Juho Liuksiala i början av andra perioden i andra perioden.

Almtuna stod därefter för tre raka mål i när laget gick från 1–1 till 1–4.

Nybro reducerade och kvitterade till 4–4 i tredje perioden.

Almtuna vann straffläggningen efter att Jacob Grönhagen satt den avgörande straffen.

Nästa motstånd för Nybro är Mora. Almtuna tar sig an Kalmar borta. Båda matcherna spelas onsdag 7 januari 19.00.

Nybro–Almtuna 4–5 (0–1, 1–3, 3–0, 0–0, 0–1)

Hockeyallsvenskan, Liljas Arena

Första perioden: 0–1 (2.36) Oskar Ståhl (Joel Thulin, Victor Aronsson).

Andra perioden: 1–1 (23.05) Juho Liuksiala (Joachim Rohdin, Felix Olsson), 1–2 (28.33) Charlie Forslund (Oskar Asplund, Anton Ohlsson), 1–3 (37.48) Lucas Stockselius (Mikkel Øby Olsen), 1–4 (38.50) Jacob Grönhagen (Charlie Forslund, Eric Bürger).

Tredje perioden: 2–4 (52.15) Måns Krämer (Fredrik Granberg, Miikka Pitkänen), 3–4 (53.48) Joachim Rohdin (Tim Lindfors, Måns Krämer), 4–4 (54.02) Felix Olsson (Juho Liuksiala, Theo Jacobsson).

Straffar: 4–5 (65.00) Jacob Grönhagen.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Nybro: 2-1-2

Almtuna: 3-0-2

Nästa match:

Nybro: Mora IK, hemma, 7 januari 19.00

Almtuna: Kalmar HC, borta, 7 januari 19.00