”Vem ska man ta bort om Anton Frondell ska in?”

Anton Frondell är alltjämt utanför den svenska VM-truppen. Många röster har höjts kring superlöftet – och nu ger Viaplays expert Mattias Norström sin syn på 19-åringens vara eller icke vara.

— Slänger man in Frondell i en ”stänga ner-kedja” med Oskar Sundqvist och Jakob Silfverberg, är han då bäst i den rollen?, frågar sig den tidigare storspelaren.

Mattias ”Notan” Norström om att Anton Frondell är utanför VM-truppen.

Foto: Ronnie Rönnkvist & Bildbyrån.

Hockey-VM 2026: | TV-tider | Spelschema | Resultat | Grupper & tabell | Poängliga & statistik |

En vinst och en förlust. Trots ett relativt orutinerat lag har Tre Kronor inlett VM-turneringen på ett bra sätt. Ikväll ställs dessutom laget på extra prov när tjeckerna står för motståndet. Tidigare storbacken Mattias Norström är på plats för Viaplays räkning och tycker även han att Sverige inlett förtroendeingivande.

— Andra perioden mot Kanada visade oss som följer, men framför allt laget, att man kan tävla med toppnationen i den här turneringen. Kanadas lag håller jag högre än i fjol och året innan också, säger Mattias Norström till hockeysverige.se och fortsätter:

— Det är ett riktigt bra kanadensiskt lag man fått ihop. Både för laget och laguttagningarna, det här roliga steget att man satsat på unga spelare, visar det på att det här laget kan tävla med Kanada.

— I tredje perioden tycker jag ändå att Kanada visade att de hade en växel till. Svenska laget hängde visserligen med, men Kanada hittade återigen ett sätt att vinna en match. Tre Kronor hade då ingen riktig motmedicin mot deras spel. Därför var det bra att ha Kanada i första matchen.

— Hade man slagit Kanada kunde det ha blivit så att man inte behövde ändra någonting. ”Vi är bra.” Skulle Tre Kronor ha förlorat med 8–0 kunde det i stället ha blivit så att man kastade om alla kedjor, bytte backpar och ifrågasatte allting. Kanadamatchen gjorde att man fick en bra ingång i turneringen.

Mattias Norström tycker också att matchen, och vinsten, mot Danmark var en bra värdemätare.

— Jag anser att den värdemätaren var viktigare än vad många tror. Hade det blivit en 2–1-vinst kunde man säga att det i stort sett var samma Danmarkslag som slog ut Kanada i fjol. Många namn vi känner igen och ett veteranlag som varit med i många turneringar.

— Nu var Tre Kronor dominanta i matchen mot Danmark. Det var en så pass viktig match för att se att laget kan hantera ”måste vinna-matcher”. Det är också många sådana i ett gruppspel. Matcher som man ska föra och ha mer puck än motståndarna.

— Ibland kan det vara enklare att spela mot ett lag som Kanada där man får fokusera mer på att förstöra spelet. Det är alltid svårare att bygga spel, vilket man kommer behöva göra mot de flesta nationerna. ”Har vi ett eget spel som håller för det?”

— Jag tycker att man visade mot Danmark att laget har ett eget spel och kan göra mål. Det är också vad som kommer bli viktigt för att stänga matcher mot lag som Norge, Italien och Slovenien. De matcherna ska bara vinnas. På så vis tror jag att Danmarksmatchen blev viktigare än vad vi trodde innan.

”Notan” hyllar veteranerna

Tre Kronor har flera från junior-VM-laget med i årets VM. Med all rätt har dessa hyllats under inledningen av turneringen.

— Jag visste att killarna var bra, men de har överträffat i alla fall mina förväntningar. Jag gjorde JVM i Göteborg med Liam Öhgren, Jonathan Lekkerimäki och Noah Östlund. När man är inne i en sådan juniorturnering, precis som när man följde JVM i år, känner man: ”Vad duktiga de här killarna är.” Det går undan och de är skickliga, och vi får se dem i NHL nästa säsong.

— Hur duktiga de än är som juniorspelare är det ett stort steg upp att spela mot vuxna män och ta sig till NHL.

— Jag tycker att killarna som är med i år har varit riktigt bra. Det är inte så att ”ja, men de är juniorer så vi har lite överseende”. De har levererat som en förstakedja om vi ser till Ivar Stenberg och Viggo Björck. I powerplay är Jack Berglund dessutom med. I mina ögon har alla tre, som sagt var, hittills överträffat mina förväntningar.

Viggo Björck och Ivar Stenberg har skapat rubriker så här långt.

Foto: Jesper Zerman / Bildbyrån.

Två backar som också övertygat är ”veteranerna” Mattias Ekholm och Oliver Ekman-Larsson.

— Jag håller med. Det tror jag var nyckeln i gårdagens match då det var de som klev fram och gjorde de första målen. Efter de första fem minuterna kunde det lika gärna ha stått 1–0 till Danmark. Det var en stolpträff och Tre Kronor gick inte ut och dominerade direkt från start.

— Att då den typen av rutinerade spelare gick in där Ekholm gjorde 1–0 och Oliver 2–0… Efter 2–0 kändes det som att hela laget sänkte axlarna lite. ”Nu kan vi börja spela.”

— Ekholm och Oliver tillsammans med Albert Johansson har varit de bästa backarna enligt mig.

Frondell utanför VM-truppen

Däremot ser inte Mattias Norström det som självklart att Sam Hallam redan nu ska skriva in Anton Frondell i truppen.

— Jag har sådan respekt för vad Anton Frondell gjort sedan han åkte över till Chicago och visade vad han kunde göra där.

— Samtidigt är inte jag med på insidan i det dagliga. Det sker en laguttagning inför matcherna innan turneringen och hur man fyller de olika positionerna. VM är inte en ranking där man tar ut ett All Star-lag.

— Vem ska man ta bort om Anton Frondell ska in? Låt oss säga att det är någon i en fjärdekedja som han ska ersätta. Är han då bättre i den rollen? Säg att vi skulle få en skada i topp två-kedjorna. Då kanske det skulle vara en självklarhet att han skulle in. Där måste man vara mer på insidan för att få veta hur Sam och ledningen tänker. Man vill ge varje spelare möjligheten att lyckas i sin roll.

— Slänger man in Frondell i en ”stänga ner-kedja” med Oskar Sundqvist och Jakob Silfverberg, är han då bäst i den rollen? Hjälper han Tre Kronor bäst i den rollen? Troligtvis inte.

— Han ska ha lite samma förutsättningar som Ivar Stenberg och Viggo Björck fått. Att man ska vara kreativ och vara det offensiva vapnet.

— Jag tror att han kommer komma in i turneringen, men också att vi måste vänta på nattens match. Det finns ändå en spelare vi drömmer om och som kan förstärka, vilket är Rasmus Dahlin. Han är i mina ögon den sista NHL-förstärkningen som kan göra verklig skillnad i det här VM-laget.

Rasmus Dahlin (till vänster) är en drömförstärkning för Sverige.

Foto: Christinne Muschi/The Canadian Press via AP.

Du har sett Tjeckien i några matcher, ett lag som förlorade mot Slovenien. Hur bra är det här tjeckiska laget?

– Jag är såklart förvånad över att Tjeckien förlorade mot Slovenien. Det gör att uppgiften blir att man får ställa en massa utropstecken: ”Okej, vi måste ikväll som motståndare, Tre Kronor, parkera deras match mot Slovenien. Det var ett undantag.”

— Gamla vanliga tjeckiska – att ligga tajt i matcherna och ha ett par kontringar. När tjeckerna får medvind, precis som de hade lite motvind mot Slovenien, kan de stöka till det.

— Hur jag sedan ser på tjeckerna som lag så håller jag dem snäppet under Tre Kronor. Jag har sett Kanada mot Sverige och Italien. Jag imponerades av Kanada mot Italien. De hade respekt för motståndarna. Inga fula efterslängar medan italienarna hakade och försökte störa. Kanada bara öste på med ett fint spel.

— Jag håller Kanada som etta i gruppen. Det gjorde jag innan också, men Tjeckien är i mina ögon det lag Tre Kronor konkurrerar med om andraplatsen i gruppen. Det är så jag tycker man ska se på den här matchen. Tjeckien har de senaste åren haft bra lag och kan vara svårspelade.

Tror på seger i kväll

Mattias Norström tror trots allt att Tre Kronor vinner kvällens match.

— Ja, det tror jag. Just utifrån hur laget kommit in i turneringen. En förlust mot Kanada som man lärde sig av på rätt sätt. Sedan tycker jag att några frågetecken rätades ut mot Danmark. Just det här att man kan föra matchen och göra sex mål.

— Nu blev det inte bara mål av backar. Det var mål i powerplay. Mål av Lucas Raymond, Viggo Björck och Jakob Silfverberg. Linus Karlsson var riktigt bra. Kul att han då fick göra mål även om det var via motståndarskridskor.

— Tre Kronor har spridit ut målskyttet, plus det viktigaste: powerplay är i gång och levererar.

Source: Anton Frondell @ Elite Prospects